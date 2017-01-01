Штурм Бундестагу, або Путін грає проти Меркель

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Передвиборна інформаційна війна Путіна проти Меркель почалася

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В ноябре прошлого года Ангела Меркель сообщила об угрозе российского вмешательства в предстоящие выборы в Бундестаг. Не прошло и полгода как появились однозначные свидетельства того, что эти опасения не были безосновательными. Объектом предвыборной пропагандистской кампании в частности стала русскоязычная община Германии. «Русские немцы» традиционно голосовали за ЦДУ. Судя по направлению российской пропагандисткой работы, их хотят убедить проголосовать против партии Меркель за крайне правую АфД. Выборы в сенат Берлина показали, что эта работа уже приносит свои плоды. В районах компактного проживания русскоязычных, таких как Марцан, АфД сильно потеснила христианских демократов. Теперь ставка делается на закрепление этой тенденции на выборах в Бундестаг.

Мне не раз приходилось работать в качестве политконсультанта на различных российских федеральных и региональных выборах. Я вижу, что грязные приемы предвыборной борьбы, которые ранее использовались в России, применяются теперь в Германии. Возьмем к примеру популярную российскую политехнологию выдвижения и раскрутки «партии-киллера». Заключается она в том, что в предвыборную кампанию вводят фейковую партию или кандидата, цель которых не собственный успех, а дискредитация какого-то другого участника выборов в интересах третьего лица. Такие кандидаты вместо того, чтобы агитировать за себя, в основном льют грязь на одного из фаворитов кампании. Обычно услуги «киллеров» щедро оплачиваются теми, кто заинтересован в провале на выборах их политических «жертв».

В январе этого года стало понятно, что и на предстоящих выборах в Бундестаг будет задействована такая «партия-киллер» под названием DIE EINHEIT, целенаправленно работающая на русскоязычную общину. Из пропагандистских материалов этой партии заметно торчат уши российских политтехнологий и политтехнологов.

Ранее ее лидера Дмитрия Ремпеля российские СМИ использовали для внутренней пропаганды, как «немецкого политика» целиком поддерживающего путинский курс. Он в составе различных пророссийских делегаций ездил в Крым, рассказывал там сказки о том, что «около 500 тыс. российских немцев, ранее уехавших из России в Германию, рассматривают возможность возвращения». Все это вписывалось в российскую пропаганду об «ужасной жизни на Западе», поэтому слова Ремпеля охотно подхватывали российские СМИ.

Параллельно его использовали и внутри Германии. Еще в 2007 году под эгидой возглавляемой им общественной организации «Атлант» прошел «Первый конгресс соотечественников» в Германии. На этом мероприятия активно пропагандировалась ставшая сейчас печально знаменитой концепция «Русского мира», которую озвучил в частности президент одноименного фонда, известный прокремлевский политолог Вячеслав Никонов. Но особенно прославился Ремпель в прошлом году, когда стал одним из главных организаторов разжигания истерии вокруг мнимого изнасилования русскоязычной девочки Лизы в Берлине.

Сейчас наконец пробил его звездный час. По всей видимости, именно партию DIE EINHEIT Кремль решил использовать как основной инструмент воздействия на выбор русскоязычной общины при голосовании в Бундестаг.

Начала партия свою кампанию с традиционного приема российских политтехнологов – распространения предвыборной газеты. Многие русскоязычные активисты получили по электронной почте ее макет. Некоторые из них были возмущенны откровенно пропутинским и ксенофобским содержанием газеты. Вот что пишет об этом публицист и блогер Татьяна Росс: «После того, как я получила по рассылке газету партии Die Einheit меня буквально стало трясти от злости».

Эта газета была сделана по всем правилам российского черного пиара и явно направлена против Меркель и ее партии. Главный удар наносится по миграционной политике канцлера, проявившего «преступную халатность при приеме беженцев». В газете опубликованы аж целых три открытых письма Меркель, повторяющих ложь об «изнасиловании Лизы» и содержащие грубые выпады против канцлера. Кстати, распространение накануне выборов дискредитирующих открытых писем «кандидатов-киллеров» к противникам – тоже очень популярная в России политтехнология.

Во многих материалах газеты нагнетается антимигрантская истерия. Даже «письма в редакцию» все о том же: «Толпа валила на набережную. Редко мелькало белое лицо. В основном шли беженцы... Меня обожгла мысль: Как же я буду домой добираться».

Кампания, направленная на российских немцев, конечно не ограничивается деятельностью партии DIE EINHEIT. В том же направлении работает некий «международный конгресс российских немцев», возглавляемый Генрихом Гроутом, влиятельный московский фонд «Русский мир». На них же рассчитан ряд пропагандистских проектов, таких как сайты «Русское поле», «Голос Германии», youtube-канал «Говорит Германия» и т.д. Я уже не говорю о российских федеральных телеканалах, которые, согласно опросам, смотрят очень многие русскоязычные в Германии.

Однако пропаганда среди русскоязычных, видимо, только часть предвыборной работы Кремля в Германии. Главный объект политтехнологических манипуляций — обычные граждане, никак не связанные с Россией. Хотя и здесь, судя по всему, русскоязычным отводится особая роль. Как сообщила в своем блоге журналист и сотрудник Свободного университета в Берлине Ольга Соколова к ней на днях обратились люди из Москвы с предложением поработать в предвыборной SMM-кампании, направленной против Меркель. Предполагалось участие в размещении в специально созданных коммьюнити и на других площадках в социальных сетях агитационных материалов, дискредитирующих канцлера и ее партию. Основные направления удара: миграционный кризис, проблема безопасности и личность Меркель.

Видимо у кремлевских пропагандистов дефицит кадров. К немцам в массовом порядке они обращаться опасаются. Специалистов по пропаганде, хорошо знающих немецкий язык и реалии, в России немного. Поэтому обращаются к живущим в Германии россиянам.

В общем предвыборная информационная война Путина против Меркель началась. И результаты ее пока предсказать невозможно.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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