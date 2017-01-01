Театр абсурду імені Дональда Трампа

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трамп уже зараз починає готуватися до такого повороту подій

Мовою оригіналу

После победы Трампа на президентских выборах, многие надеялись, что он быстро забудет об эксцентричной демагогии. Но мир ожидал сюрприз. Первое же громкое решение о запрете на въезд в США гражданам некоторых мусульманских стран продемонстрировало, что Трамп пытается всерьез реализовать свои самые «неполиткорректные» планы.

Царь против бояр

Судя по инаугурационной речи и первым политическим решениям, Трамп, как и обещал, будет пытаться достигнуть абсурдных целей с помощью таких же средств:

Конечно, этот абсурд ни может не взывать сопротивление трезвомыслящих американцев и основных политических институтов США. На эту угрозы у Трампа уже подготовлен ответ. Он пытается апеллировать к массам, натравливая их на элиту. Трамп идет путем хорошо известным, например, по российской истории: хороший царь борется с плохими боярами, «вождь народов» разоблачает зажравшихся партаппаратчиков. После неизбежного провала грандиозных планов, «лидер нации», чтобы не потерять популярность, сваливает неудачи на сопротивление врагов в элите. Видимо, Трамп уже сейчас начинает готовиться к такому повороту событий.

Власть народам, а не Трампам

Триумф Трампа был бы просто странной гримасой истории, если бы не объективные обстоятельства его предопределившие. Судя по исследованиям общественного мнения, западное общество переживает кризис доверия к основным политическим институтам. Люди хотят социальных перемен, ухода старых элит, прямого участия во власти. Именно на этом играет Трамп и его европейские ультраправые единомышленники. Сорвать эту популистскую игру смогут только политические силы, способные дать адекватный ответ на демократический запрос общества. Возвращение власти народу, о котором говорит Трамп, – хорошая цель, если за ней стоят не амбиции претендента в «вожди», а децентрализация, развитие самоуправления и прямой демократии.

Именно такая демократизация способна решить самые острые проблемы нашего времени. Например кризис беженцев. Если бы решения по приему беженцев принимало не федеральное правительство, а местные и городские общины, это было бы сознательным шагом людей, берущих на себя ответственность за других, а не бюрократическим решением, навязанным сверху. Могу предположить, что беженцев в этом случае принимали бы в Лос-Анджелесе или в Гамбурге, но не в городках Саксонии или Оклахомы, где их ненавидят и боятся. Думаю, что граждане на местах, сознательно решившиеся дать приют нуждающимся в нем, выработали бы наиболее рациональные квоты и условия приема беженцев. В результате эта ситуация не вызвала бы сегодняшнего острого напряжения в обществе.

Путинский режим идеологически близок правопопулистской волне на Западе. Его роднит с ней ксенофобия, изоляционизм, урапатриотизм. Характерному для «новых правых» культу сильного национального государства можно противопоставить только широкую децентрализацию и демократизацию. Уверен, что предложение «размосковить Россию», сломать коррумпированную бюрократическую вертикаль, передать власть на местах новому демократическому самоуправлению жителей, взывало бы симпатию в большинстве российских регионов.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»