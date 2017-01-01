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    Думки вголос

    Теракт у Санкт-Петербурзі: чому російські ЗМІ спочатку написали про два вибухи

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 14:11
    • Розсилка
    <span>Теракт у метро Санкт-Петербурга</span>
    Теракт у метро Санкт-Петербурга

    Влада не могли заздалегідь знати про другу бомбу, якби сама не була організатором теракту

    Мовою оригіналу

    А вы знаете, что власти уже пропалились с терактом в Питере? Просто фактически дали на себя показания, оставили на месте преступления важные улики, позволяющие взять их за руку.

    Помните, что вчера, сразу после теракта СМИ и МЧС говорили о двух взрывах. Почему? А потому что планировалось произвести два взрыва одновременно. Поэтому такую информацию слили из спецслужб, как-только началась заваруха. Но что-то пошло не так. Видимо, второй подрывник не стал подбрасывать бомбу в вагон (испугался или совесть проснулась), а оставил ее в нерабочем состоянии на станции «Площадь восстания». В результате бомбу нашли и обезвредили.

    Власти не могли заранее знать о второй бомбе, которую они преждевременно посчитали взорвавшейся, если бы сами не были организаторами теракта. Преступники выдали себя.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

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    Росія теракт Путін путінський режим
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