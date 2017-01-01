  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
    Думки вголос

    Влада Росії намагається заспокоїти еліту: «Не хвилюйтеся, Трамп все ще наш»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    • Сьогодні, 22:08
    • Розсилка

    Керівники Росії самі себе намагаються переконати?

    Мовою оригіналу

    «Не волнуйтесь, Трамп просто перенапрягся» - элита успокаивает сама себе.

    ТВ-каналы визжат и брызжат через телеэкран прямо на зрителей ядовитой слюной. А по внутриэлитным каналам коммуникаций проходят совсем другие сигналы.

    Из пресс-релиза «По событиям в Сирии» близкого к спецслужбам государственного Российского института стратегических исследований во главе с бывшим премьером и вечным чекистом М. Е. Фрадковым:

    «Складывается впечатление, что данное решение (о ракетном обстреле сирийской авиабазы) является в том числе результатом перенапряжения, возникшего в администрации Белого дома после непрекращающейся в адрес нового президента США волны критических комментариев, скептицизма, а зачастую и откровенного высокомерно-пренебрежительного тона со стороны достаточно широкого круга политиков и экспертов как внутри США, так и за их пределами. Трамп, возможно, хотел продемонстрировать свою решительность и силу».

    Элите посылается сигнал: «не волнуйтесь, Трамп все еще наш, просто он немного перенапрягся, работая на публику». Сами себя успокаивают?

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія США Сирія Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Марина Данилюк-Ярмолаєва
    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ