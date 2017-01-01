Влада Росії намагається заспокоїти еліту: «Не хвилюйтеся, Трамп все ще наш»

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівники Росії самі себе намагаються переконати?

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«Не волнуйтесь, Трамп просто перенапрягся» - элита успокаивает сама себе.

ТВ-каналы визжат и брызжат через телеэкран прямо на зрителей ядовитой слюной. А по внутриэлитным каналам коммуникаций проходят совсем другие сигналы.

Из пресс-релиза «По событиям в Сирии» близкого к спецслужбам государственного Российского института стратегических исследований во главе с бывшим премьером и вечным чекистом М. Е. Фрадковым:

«Складывается впечатление, что данное решение (о ракетном обстреле сирийской авиабазы) является в том числе результатом перенапряжения, возникшего в администрации Белого дома после непрекращающейся в адрес нового президента США волны критических комментариев, скептицизма, а зачастую и откровенного высокомерно-пренебрежительного тона со стороны достаточно широкого круга политиков и экспертов как внутри США, так и за их пределами. Трамп, возможно, хотел продемонстрировать свою решительность и силу».

Элите посылается сигнал: «не волнуйтесь, Трамп все еще наш, просто он немного перенапрягся, работая на публику». Сами себя успокаивают?

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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