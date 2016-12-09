Як Кремль шантажує Меркель

Ігор Ейдман Соціолог

Ігор Ейдман

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Путін напевно буде мстити Меркель

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Штурм фанерного Рейхстага в парке «Патриот» прошел успешно, а с реальным Бундестагом у Кремля пока не заладилось. Российское вмешательство в предвыборную кампанию не принесло результата. Главной целью атаки была Меркель. Кремль стремился добиться ее дискредитации и поражения на выборах. На это работали пропагандисты из телеканала RT и агентства «Спутник», сети троллей в интернете, различные прокремлевские организации русскоязычных немцев, купленные эксперты и политологи (обо всем этом я подробно рассказывал здесь и здесь.

Главная ставка была сделана на ультраправую, антимигрантскую AfD. Эта партия по кремлевскому замыслу должна была отнять у партии Меркель (CDU) голоса (в том числе русскоязычных) и предельно ослабить ее. Российские пропагандисты, разжигавшие истерию по поводу беженцев, всячески рекламировали AfD.

Рассматривалось несколько вариантов развития событий после ожидаемого краха CDU на выборах и ухода Меркель. Наиболее привлекательный для Кремля сценарий – внушительный успех AfD, при котором другие правые партии (CDU и CSU) смогут остаться у власти, только договорившись с этой партией о коалиции.

Другой вариант – «красно-красно-зеленая» коалиция (социал-демократов (SPD), Die Linke и Die Grünen), как сейчас в берлинском сенате. Участие прокремлевской Die Linke в правительстве было бы большим успехом российских властей.

И наконец, самый реальный сценарий развития событий после гипотетического поражения Меркель – большая коалиция во главе с SPD, где христианским демократам отведена роль младшего партнера. Кремль вполне устроило бы, если бы во главе ее стоял какой-нибудь терпимый к путинскому курсу социал-демократический политик, типа З. Габриэля или В. Штанмайера.

Видимо, начиная кампанию против Меркель, путинские власти надеялись на реализацию одного из этих сценариев. Однако события последнего времени развеяли эти надежды. AfD, судя по опросам, теряет избирателей и расколота. Ее лидер Фрауке Петри критикует своих однопартийцев и отказывается принимать участие в выборах. Социал-демократов, вопреки ожиданиям Москвы, возглавил достаточно антипутинский настроенный Мартин Шульц.

По данным всех опросов CDU лидирует в предвыборной гонке и ее рейтинг растет. Все идет к тому, что после выборов Меркель в очередной раз сможет возглавить правительство. Но даже если христианские демократы неожиданно проиграют SPD и будут вынуждены войти в коалицию с ней в качестве младших партнеров (при канцлере М. Шульце и своем министре иностранных дел), это ничего не даст Кремлю, кроме морального удовлетворения от поражения Меркель.

В такой тупиковой ситуации Путин, видимо, решил попробовать помириться с Меркель. Именно для этого он уговорил ее приехать 2 мая в Москву. Интересно, что в последнее время ослабла пропагандистская атака на немецкого канцлера со стороны пропутинских СМИ и агентов влияния в Германии. Путинской агентуре среди русскоязычных, вероятно, тоже сказали приостановить травлю Меркель. Это видно, например, по изменению риторики прокремлевской партии русских немцев Die Einheit.

Путин предпочитает договариваться с противниками с позиции силы. Но Меркель, думаю, не поддастся на его шантаж. В случае провала переговоров, видимо, будет принято решение возобновить кампанию против нее с новой силой. Уже понятно, что это Путину никаких реальных преимуществ не даст. Даже если такая кампаний увенчается успехом новое правительство Германии вряд ли будет более дружественно Кремлю. Однако российский президент часто поступает иррационально. Поэтому он наверняка будет мстить Меркель, если она вновь откажется играть по его правилам.

Переломить благоприятный для Меркель, но не для Кремля ход предвыборной кампании можно только какими-то экстраординарными мерами. Возможны следующие варианты: вброс компромата, террористические атаки от имени «исламистов», попытка спровоцировать разрыв соглашения между ЕС и Турцией по беженцам, чтобы они вновь хлынули в Германию. Наиболее вероятный вариант – фальсификация и вброс в германские СМИ компромата на Меркель, например, «документов» о ее сотрудничестве со Штази во времена ГДР.

Во Франции кремлевская ставленница Марин Ле Пен очевидно проигрывает «атлантисту» Макрону. Если Путину не удастся договориться с Меркель, а я в этом не сомневаюсь, ее победа на выборах может стать вторым подряд болезненным поражением российских властей в гибридной войне против Запада. Кремль использует любые средства и технологии, чтобы предотвратить такой вариант развития событий.

P.S. Статья во многом основана на сведениях, полученных от информированного московского инсайдера.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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