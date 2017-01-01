Падіння цін на нафту: причини та наслідки

Ігор Ніколаєв Російський економіст

Ігор Ніколаєв

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фахівці попереджали, що саме навесні 2017 року слід чекати нового зростання видобутку сланцевої нафти у США

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Важно то, что мировые цены на нефть упали примерно на 10% на фоне рапортов стран – членов ОПЕК и стран не членов ОПЕК о том, что соглашение о сокращении добычи нефти реализуется по плану.

Россия, в частности, уже снизившая производство нефти на 120 000 баррелей в сутки, обещает к концу апреля с.г. выйти на планку в 300 000 баррелей в сутки, что является ее обязательством в рамках упомянутого выше соглашения.

Между тем, добыча нефти в США растет, она достигла уже 9,1 млн баррелей в сутки. Таким образом, происходит то, чего опасались многие нефтедобывающие страны при подписании соглашения об ограничения добычи нефти: сокращаемые объемы будут восполняться другими странами, прежде всего, США. Значит, мировые цены на нефть сильно не вырастут. Они и не выросли: нынешний уровень – около 50 долларов США за баррель – уже ниже уровня цен при подписании соглашения об ограничении добычи нефти – 53 доллара США за баррель.

Получается, что надежды на цены хотя бы в диапазоне 55 – 60 долларов США за баррель не оправдываются. А наши-то экономические власти уже рассчитывали на дополнительный 1 трлн рублей в результате более высоких цен на нефть по сравнению с ценой, учтенной в законе о федеральном бюджете на 2017 год (40 долларов США за баррель).

И что дальше? Может, это ненадолго? Может, опять разворот и цены вновь вырастут? Да как-то все говорит не в пользу этого оптимистического развития ситуации.

Резкое снижение мировых цен на нефть, наблюдавшееся в последние дни и только чуть приостановившееся, будет поддержано предстоящим повышением ставок Федеральной резервной системы(ФРС). Что такое повышение ставок ФРС? Это удорожание доллара США. Мировые цены на нефть номинированы в долларах. Значит, это автоматически оказывает понижательное действие на мировые цены на нефть. Плюс уже фиксируемое затоваривание нефтехранилищ США. Плюс принятые новой американской администрацией решения по упрощению доступа частных компаний к нефтеносным земельным участкам.

Сегодня реально начинается второй этап сланцевой революции в США. Мы, Россия, проспали первый этап, будучи уверенны, что все это ерунда. Потом оказалось, что не ерунда. Правда, набраться смелости и признаться в этом так и не смогли.

Получилось, что мировые цены снизились с более чем 100 долларов США за баррель в первой половине 2014 года до менее 30 долларов США за баррель в самом начале 2016 года, вроде как, без особой причины.

Потом решили, что все сланцевые перспективы исчерпаны. И это тоже была ошибка. И в первый раз не учли, сколь быстро совершенствуются технологии сланцевой добычи нефти, и во второй раз не учли того же самого. Между тем, на фоне договоренностей ОПЕК и подросшей в 2016 году цены на нефть следовало обратить внимание на то, что рост буровых установок в сланцевой нефтедобычи, наблюдается в США уже несколько последних месяцев.

Специалисты предупреждали, что именно весной 2017 года следует ждать нового явного роста добычи сланцевой нефти в США. Сланцевые нефтедобытчики сегодня вполне комфортно себя чувствуют уже при цене в 40–50 долларов США за баррель.

Получилось, что соглашение ОПЕК позволило только на короткий период времени немного повысить цены на нефть, а реальностью ближайших лет будет их невысокий уровень, который может уйти ниже 40 долларов США за баррель.

Джерело: Эхо Москвы

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