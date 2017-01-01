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    Думки вголос

    Рейтинги? Реальні доходи росіян падають вже четвертий рік поспіль

    • Ігор Ніколаєв

      Російський економіст

    • Сьогодні, 22:04
    • Розсилка

    Навіть виплати в 5000 рублів не допомогли ...

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    В отчёте правительства о проделанной работе, с которым премьер на днях выступал в Госдуме, фактически главным аргументом в пользу того, что «наша экономика развивается», стали слова , что крупнейшие мировые рейтинговые агентства меняют свои оценки.

    Было сказано, что два агентства из «большой тройки» (Fitch и Moody’s) изменили прогнозы для экономики России с «негативного» на «стабильный», а S&P подняло прогноз до «позитивного». Неискушённому слушателю (смею предположить, что и в Госдуме такие есть) может показаться, что и вправду есть чем гордиться. Но чтобы ничего никому не казалось, поясню, что рейтинги России от всех трех агентств по-прежнему как находились, так и находятся на неинвестиционных, т.н. «мусорных», уровнях. Были пересмотрены не рейтинги, а именно прогнозы(!) по  ним. «Стабильный» прогноз от Fitch и Moody’s означает только  то, что в течение ближайших месяцев агентства не собираются нынешние «мусорные» рейтинги ухудшать ещё больше, а вот S&P да, готово в будущем рассмотреть вопрос о его повышении. Факт в том, что и сегодня по-прежнему ни одно из агентств своими нынешними рейтингами не квалифицирует Россию как рекомендуемую для инвестиций страну.

    И ещё одно немаловажное замечание. Мировые рейтинговые агентства просто естественным образом отреагировали на улучшение некоторых российских макроэкономических показателей, вот и всё. Кстати, этим они лишний раз доказали, что стараются быть объективными. Чего не скажешь, кстати, о реакции российских высокопоставленных чиновников на деятельность мировых рейтинговых агентств. Премьер Дмитрий Медведев, кстати, называл в свое время решения агентств «политическим инструментом в чистом виде». То есть у наших властей получается так: когда агентства ухудшают рейтинги — это «политический инструмент», когда улучшают, или признают вероятность такого улучшения — это объективность высшей степени. Вы уж определитесь, пожалуйста.

    Забавность, если можно так сказать, аргумента с рейтингами состоит и в том, что они выдвигаются на фоне продолжающегося падения реальных доходов населения: 2014 год — на 0,7% в годовом выражении, 2015 год — на 3,2%, 2016 год (за который премьер отчитывался в Думе) — на 5,9%(!). В январе 2017 года, казалось бы, ситуация с реальными доходами резко изменилась: они выросли на 8,1% по сравнению с январем 2016 года. Однако это был разовый «всплеск», вызванный выплатой пенсионерам разовой компенсации в 5000 рублей. Смотрим дальше: февраль 2017 года — доходы населения упали на 4,1% в годовом выражении, март — падение на 2,5%, итог I квартала 2017 года — доходы снизились на 0,2% и  даже никакие 5000-рублёвые выплаты не позволили результаты I квартала в целом сделать положительными.

    Таким образом, в  России, как свидетельствует Росстат, реальные доходы населения падают четвёртый(!) год подряд.

    А вот, как дословно о растущей бедности населения было сказано в Отчёте: «Экономическая ситуация последних лет, конечно, сказалась на них [доходах людей] негативно. Зарплаты в стране невысокие». Всё. Дальше о том, как будут повышать зарплаты…

    Рейтинги, говорите?

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія економіка путінський режим
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