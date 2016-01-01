Основні економічні підсумки 2016 року для Росії
- Вчора, 22:18
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Розсилка
Відносний рівень ВВП на душу населення в Росії в 2016 році опустився нижче середньосвітового показника і склав 97,3%
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Россия в % к миру
|Показатели/Годы
|1885
|1913
|1922
|1938
|1942
|1961
|1989
|1998
|2008
|2016
|Население
|4,22
|5,00
|4,56
|4,75
|4,57
|3,94
|2,84
|2,49
|2,13
|1,99
|ВВП по ППС
|4,69
|5,16
|2,01
|6,08
|3,44
|6,13
|4.44
|1,96
|2,51
|1,94
|ВВП на душу населения по ППС
|114,0
|103,2
|44,0
|127,9
|75,3
|155,8
|156,0
|78,4
|119,7
|97,3
Источник: расчет по данным А.Мэддисона, МВФ, Мирового Банка и ФСС России.
Удельный вес населения России (населения, проживающего на территории в границах современной Российской Федерации) во всем мировом населении в 2016 г. впервые за последние три с лишним столетия опустился ниже 2% и составил 1,99%.
Удельный вес российского ВВП (ВВП, производимого на территории в границах современной Российской Федерации) в мировом ВВП в 2016 г. составил 1,94%, что ниже, чем в 1922 г. (2,01%) – в нижней точке экономической, демографической и политической катастрофы 1914-22 гг., вызванной разрушениями первой мировой войны, двух революций, гражданской войны, голода 1921 г.; ниже, чем в 1942 г. (3,44%) – наиболее тяжелом году германо-советской войны 1941-45 гг.; а также ниже, чем в 1998 г. (1,96%) – в нижней точке экономической, демографической, социальной катастрофы, вызванной интервенционистской политикой, проводившейся в 1989-98 гг.
Относительный уровень душевого ВВП в России в 2016 г. опустился ниже среднемирового показателя и составил 97,3%.
Таким образом, сегодяшняя Россия – это страна с численностью населения и величиной ВВП, составляющими менее 2% от соответствующих мировых показателей, с душевым ВВП ниже среднемирового уровня.
Джерело: Эхо Москвы