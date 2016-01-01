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    Думки вголос

    Основні економічні підсумки 2016 року для Росії

    • Андрій Ілларіонов

      Економіст

    • Вчора, 22:18
    • Розсилка
    ВВП Росії
    ВВП Росії

    Відносний рівень ВВП на душу населення в Росії в 2016 році опустився нижче середньосвітового показника і склав 97,3%

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    Россия в % к миру 

    Показатели/Годы 1885 1913 1922 1938 1942 1961 1989 1998 2008 2016
    Население 4,22 5,00 4,56 4,75 4,57 3,94 2,84 2,49 2,13 1,99
    ВВП по ППС 4,69 5,16 2,01 6,08 3,44 6,13 4.44 1,96 2,51 1,94
    ВВП на душу населения по ППС 114,0 103,2 44,0 127,9 75,3 155,8 156,0 78,4 119,7 97,3

    Источник: расчет по данным А.Мэддисона, МВФ, Мирового Банка и ФСС России. 

    Удельный вес населения России (населения, проживающего на территории в границах современной Российской Федерации) во всем мировом населении в 2016 г. впервые за последние три с лишним столетия опустился ниже 2% и составил 1,99%.

    Удельный вес российского ВВП (ВВП, производимого на территории в границах современной Российской Федерации) в мировом ВВП в 2016 г. составил 1,94%, что ниже, чем в 1922 г. (2,01%) – в нижней точке экономической, демографической и политической катастрофы 1914-22 гг., вызванной разрушениями первой мировой войны, двух революций, гражданской войны, голода 1921 г.; ниже, чем в 1942 г. (3,44%) – наиболее тяжелом году германо-советской войны 1941-45 гг.; а также ниже, чем в 1998 г. (1,96%) – в нижней точке экономической, демографической, социальной катастрофы, вызванной интервенционистской политикой, проводившейся в 1989-98 гг. 

    Относительный уровень душевого ВВП в России в 2016 г. опустился ниже среднемирового показателя и составил 97,3%. 

    Таким образом, сегодяшняя Россия – это страна с численностью населения и величиной ВВП, составляющими менее 2% от соответствующих мировых показателей, с душевым ВВП ниже среднемирового уровня.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія
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