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    Думки вголос

    Як закінчуються диктатури

    • Андрій Ілларіонов

      Економіст

    • Сьогодні, 06:34
    • Розсилка
    Протест
    Протест

    67.7% диктатур завершувалися переворотом

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    Милан Сволик, автор книги «The Politics of Authoritarian Rule», Cambridge, 2012, посчитал вероятности различных вариантов ухода авторитарного лидера (диктатора) от власти. В его базе данных оказались 303 диктатора, кто находился у власти не менее одного дня в период с 1946 по 2008 год, кто утратил свою власть неконституционным образом, причем причина его ухода была определена недвусмысленным образом.

     

    Число уходов диктаторов

    В процентах

    Всего

    303

    100.0

    Переворот

    205

    67.7

    Народное восстание

    32

    10.6

    Общественное давление

    30

    9.9

    Убийство

    20

    6.6

    Иностранная интервенция

    16

    5.3

    Поскольку иностранная интервенция нынешней России не грозит, а уход диктатора в результате общественного давления выглядит нереалистичным, то без этих двух способов распределение возможных вариантов ухода диктатора выглядит следующим образом:

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    Число уходов диктаторов

    В процентах

    Всего

    257

    100.0

    Переворот

    205

    79.8

    Народное восстание

    32

    12.5

    Убийство

    20

    7.8

    Иными словами, по данным шести десятилетий послевоенного политического развития почти 90% всех уходов диктаторов происходило в результате либо переворота, проведенного инсайдерами режима, либо убийства (какое в нынешних российских условиях, очевидно, вряд ли может быть осуществлено кем-либо еще, кроме инсайдеров).

     

    Число случаев завершения диктатур

    В процентах

    Всего

    160

    100.0

    Переход к демократии

    97

    60.6

    Продолжение диктатуры

    63

    39.4


    Из 160 случаев завершения диктаторского периода, в 60% случаев происходил переход к демократии; однако в почти 40% случаев начиналась новая (продолжалась старая) диктатура.

    Джерело: блог Андрія Ілларіонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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