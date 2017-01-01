Як закінчуються диктатури
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Розсилка
67.7% диктатур завершувалися переворотом
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Милан Сволик, автор книги «The Politics of Authoritarian Rule», Cambridge, 2012, посчитал вероятности различных вариантов ухода авторитарного лидера (диктатора) от власти. В его базе данных оказались 303 диктатора, кто находился у власти не менее одного дня в период с 1946 по 2008 год, кто утратил свою власть неконституционным образом, причем причина его ухода была определена недвусмысленным образом.
|
|
Число уходов диктаторов
|
В процентах
|
Всего
|
303
|
100.0
|
Переворот
|
205
|
67.7
|
Народное восстание
|
32
|
10.6
|
Общественное давление
|
30
|
9.9
|
Убийство
|
20
|
6.6
|
Иностранная интервенция
|
16
|
5.3
Поскольку иностранная интервенция нынешней России не грозит, а уход диктатора в результате общественного давления выглядит нереалистичным, то без этих двух способов распределение возможных вариантов ухода диктатора выглядит следующим образом:
|
|
Число уходов диктаторов
|
В процентах
|
Всего
|
257
|
100.0
|
Переворот
|
205
|
79.8
|
Народное восстание
|
32
|
12.5
|
Убийство
|
20
|
7.8
Иными словами, по данным шести десятилетий послевоенного политического развития почти 90% всех уходов диктаторов происходило в результате либо переворота, проведенного инсайдерами режима, либо убийства (какое в нынешних российских условиях, очевидно, вряд ли может быть осуществлено кем-либо еще, кроме инсайдеров).
|
|
Число случаев завершения диктатур
|
В процентах
|
Всего
|
160
|
100.0
|
Переход к демократии
|
97
|
60.6
|
Продолжение диктатуры
|
63
|
39.4
Из 160 случаев завершения диктаторского периода, в 60% случаев происходил переход к демократии; однако в почти 40% случаев начиналась новая (продолжалась старая) диктатура.
Джерело: блог Андрія Ілларіонова