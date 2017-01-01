Як закінчуються диктатури

Андрій Ілларіонов Економіст

Андрій Ілларіонов

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Протест

67.7% диктатур завершувалися переворотом

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Милан Сволик, автор книги «The Politics of Authoritarian Rule», Cambridge, 2012, посчитал вероятности различных вариантов ухода авторитарного лидера (диктатора) от власти. В его базе данных оказались 303 диктатора, кто находился у власти не менее одного дня в период с 1946 по 2008 год, кто утратил свою власть неконституционным образом, причем причина его ухода была определена недвусмысленным образом.





Число уходов диктаторов В процентах Всего 303 100.0 Переворот 205 67.7 Народное восстание 32 10.6 Общественное давление 30 9.9 Убийство 20 6.6 Иностранная интервенция 16 5.3

Поскольку иностранная интервенция нынешней России не грозит, а уход диктатора в результате общественного давления выглядит нереалистичным, то без этих двух способов распределение возможных вариантов ухода диктатора выглядит следующим образом:

Число уходов диктаторов В процентах Всего 257 100.0 Переворот 205 79.8 Народное восстание 32 12.5 Убийство 20 7.8

Иными словами, по данным шести десятилетий послевоенного политического развития почти 90% всех уходов диктаторов происходило в результате либо переворота, проведенного инсайдерами режима, либо убийства (какое в нынешних российских условиях, очевидно, вряд ли может быть осуществлено кем-либо еще, кроме инсайдеров).

Число случаев завершения диктатур В процентах Всего 160 100.0 Переход к демократии 97 60.6 Продолжение диктатуры 63 39.4



Из 160 случаев завершения диктаторского периода, в 60% случаев происходил переход к демократии; однако в почти 40% случаев начиналась новая (продолжалась старая) диктатура.

Джерело: блог Андрія Ілларіонова

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