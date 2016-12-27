Деканоїдзе свідомо була ширмою для Авакова

Ігор Луценко Народний депутат, «Батьківщина»

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хатія Деканоїдзе та Арсен Аваков

«Деканоїдзе вважає, що влада використала її як ширму»

Бідна наївна дівчинка, вона тільки зараз, по прошествії кількох місяців, ЗНЕНАЦЬКА виявила, що її використовували як ширму!

Цікаво, а хто їй заважав блокувати призначення усіх, хто зараз керує поліцією? Хто заважав звільнити «беркутів» за результатами службової перевірки, результати якої пролежали у Деканоїдзе півроку – аж до того моменту, коли, за законом, їх уже звільняти не мали права?

Хто, хай йому грець, перешкоджав опублікувати усі результати атестації?! Щоб суспільство, котре утримує поліцейських своїм коштом, знало, хто пройшов, а хто не пройшов атестацію, і могло резонно питати, як так сталося, що забраковані атестаційними комісіями персонажі до сих пір вершать людські долі, перебуваючи на посадах?

Хто, власне, заважав їй виконати інші 1000 і одну обіцянку, котрі вона давала публічно і не публічно активістам, щоб здаватися «своєю»?

Відхід Деканоїдзе – велика проблема для Авакова. Рік вона захищала його від нападок громадськості, попри корупцію у його міністерстві, попри незаконне його втручання у дії поліції, попри його відверте покровительство «Беркуту». Тепер інтелігентної маски, під якою ховалося брутальне «бебебе» Авакова, уже немає.

Деканоїдзе була ширмою, але працювала вона ширмою СВІДОМО. А який сенс їй було ризикувати, іти на конфронтацію, відстоювати принципи?

Вона ж тут ненадовго.



Сподіваюся, це буде належним уроком для українців. Милі обличчя, закордонні прізвища та великі бюджети від іноземних посольств не можуть замінити волю до змін та професіоналізм.

Україну мають реформувати громадяни України. З максимальною допомогою іноземних радників та консультантів, але відповідальність має лежати на тих, хто непохитно впевнений, що його діти будуть жити тут.

Справжнє Майбутнє, справедливе і розумне, не можна побудувати найнятими за гроші «ландскнехтами». Боротьба за Вітчизну може успішною бути лише тоді, коли за Вітчизну воюють її громадяни. Це – історичний закон, підтверджений багатократно.

Будемо воювати.

Нагадаю, я був співавтором закону, котрий мусив лягти у основу творення нової поліції. Натомість його, з грубими порушеннями регламенту, проігнорували. Отак порушення регламенту Ради виливається у розвал правоохоронної системи.

Джерело: блог Ігора Луценка

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