Пінчук представляє думку тих на Заході, хто хоче бачити Україну колонією Москви

Ігор Луценко Народний депутат, «Батьківщина»

Ігор Луценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Пінчук

Пінчук - ворог набагато небезпечніший, ніж Медведчук

Останній, принаймні, грає відкрито. Пінчук же представляє думку тих на Заході, котрі, подібно росіянам, хочуть бачити Україну колонією Москви, але маскуються під друзів, закликають до компромісів, переконують, що іншого виходу, як здаватися, немає.

Агенти цієї «прозахідної» п'ятої колони здаються встократ більш привабливим і прогресивними, ніж будь-які кадри Медведчука. Більше того, у своїй обмеженості багато хто з цих агентів є щирими дурнями на службі негідників.

Переживаю, як би частина моїх колег «єврооптимістів» у парламенті не почала транслювати цей ганебний пінчукізм у публічних виступах.

Пінчука треба подолати, і ми це зробимо

Джерело: блог Ігора Луценка

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