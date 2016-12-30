  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Луценко
    Думки вголос

    Пінчук представляє думку тих на Заході, хто хоче бачити Україну колонією Москви

    • Ігор Луценко

      Народний депутат, «Батьківщина»

    • 1 Сiчня, 08:00
    • Розсилка
    Віктор Пінчук
    Віктор Пінчук

    Пінчук - ворог набагато небезпечніший, ніж Медведчук

    Останній, принаймні, грає відкрито. Пінчук же представляє думку тих на Заході, котрі, подібно росіянам, хочуть бачити Україну колонією Москви, але маскуються під друзів, закликають до компромісів, переконують, що іншого виходу, як здаватися, немає.

    Агенти цієї «прозахідної» п'ятої колони здаються встократ більш привабливим і прогресивними, ніж будь-які кадри Медведчука. Більше того, у своїй обмеженості багато хто з цих агентів є щирими дурнями на службі негідників.

    Читайте також

    Переживаю, як би частина моїх колег «єврооптимістів» у парламенті не почала транслювати цей ганебний пінчукізм у публічних виступах.

    Пінчука треба подолати, і ми це зробимо

    Джерело: блог Ігора Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Віктор Пінчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Олексій Заводюк
    Олексій Заводюк

    Веб-девелопер, програміст, музикант, блогер, громадський активіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ