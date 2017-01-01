Втоптана у бруд та випалена розпеченим залізом українська мова повертається

Сьогодні ми на порозі великої битви за Україну

Без перебільшення, законопроект «Про державну мову» є одним із таких, що має ствердити Україну як країну, відновити її історичну перспективу як державного утворення, вдихнути життя у її помираючу правову систему.

Цьому ствердженню, відновленню та цьому оздоровленню будуть протистояти. Нам будуть люто опиратися.

Уже зараз розігрівається хор брехунів, маніпуляторів та пересмикувачів, щоб повести за собою осліплену неправдою масу.

Русифікація є одним із елементів війни проти України, котра велася Московською державою (Росією) протягом століть, і продовжує вестися зараз. У цій війні Росія застосовує свої медійні та економічні ресурси, на цю мету працюють її спецслужби, державний апарат.

І уся свідома та несвідома російська агентура зараз буде максимально мобілізована протидію цьому закону.

Будуть протиставляти мовне питання економічним та іншим сьогоднішнім проблемам. Мовляв, чого вони не запропонували ще один закон про (і тут можна вставити популярні слова на кшталт «дерегуляції», «антикорупції» тощо.)

Будуть казати – це відволікання уваги перед виборами.

Хтось почне лякати, що це – привід для подальшої ескалації конфлікту, навіщо ви так, ви що, хочете повторення 2014 року?

Звісно, брехня про те, що закон – це нібито «дискримінація» російської мови та російськомовних, знайде і свою вдячну аудиторію.

Придумають іще тисячу побрехеньок.

Прогнозую, ряд телеканалів встануть дибки і включаться у кампанію по блокуванню законопроекту. Власне, для того ті телеканали тут і існують.

З’являться у достатній кількості фейкові «правозахисники» та інші говіркі голови на замовлення, котрі клеїтимуть ярлики «душителей свободи» ініціаторам (серед яких я маю честь бути), авторам та прихильникам законопроекту.

Потік наклепів, колективних та персональних, буде гарантований.

Але мусимо йти вперед. Ми – на війні, і основні битви її зараз без жодного пострілу розгортаються тут, на просторах мирних міст.

Ми мусимо прийняти законодавство про захист державної мови, що б нам це не коштувало зараз.

Ми це зробимо.

Тисячу разів втоптана у бруд, випалена розпеченим залізом українська мова повертається.

Українська стане мовою нашої держави!