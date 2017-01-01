Подробиці замаху на життя командира батальйону ім Джохара Дудаєва Адама Осмаєва
- Сьогодні, 22:58
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Під виглядом французького журналіста підготовлений в Росії кілер, через помічницю Савіка Шустера домовився про цикл інтерв'ю з Адамом та Аміною Окуєвою
Сьогодні відбулась вже четверта їхня зустріч. Їдучи в автомобілі з Аміною і Адамом кілер зупинився і попросив пересісти їх обох на заднє сидіння щоб нібито зробити фото для журналу. Коли вони пересіли кілер сказав, що привіз їм подарунок - дістав пістолет «глок» і тричі вистрілив в Адама.
Наразі в Адама тяжко пошкоджені - переламані ключиці, пробиті легені і кулі застрягли в хребті.
В момент коли кілер почав стріляти по Адама миттєво спрацювала реакція в Аміни і вона у відповідь випустила 4 кулі. По суті цим самим нейтралізувавши нападника. В кілера чотири кульових поранення, стан стабільний, видалена частина легень.
Аміна дає покази правоохоронцям, передає всім вітання, дуже турбується за чоловіка.
Джерело: блог Ігора Мосійчука