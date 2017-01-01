Російські спецслужби у Києві. Перші висновки з замаху на Адама Осмаєва

Ігор Мосійчук Народний депутат

Ігор Мосійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чому по Києву вільно розгулюють з озброєною охороною представники Кадирова? Чому пропагандисти і фінансисти «руского міра» не просто вільно діють в нашій країні, а й засідають в нашому парламенті?

Проаналізувавши наявну інформацію щодо вчорашнього замаху на життя командира батальйону ім. Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, вже зараз можна зробити перші висновки.



В даному випадку маємо справу з ретельно підготованою та спланованою операцією спецслужб РФ. Розробка спецоперації по ліквідації Адама (якого до речі свого часу влада РФ з винувачувала в підготовці замаху на Путіна) та його дружини Окуєвої тривала мінімум три місяці. Російський кілер мав при собі комплект документів громадянина України, включно з закордонним паспортом, які він отримав в лютому 2016 року протягом п'яти(!!!) днів на ім'я Дакара Олександра Венусовича 1958 року народження.

Телефонні контакти Адама і Аміни кілер отримав через помічницю Савіка Шустера - Нелю Шелякіна. Як кілер вийшов на неї має з'ясувати слідство. Телефонуючи подружжю Адама і Аміни, кілер представився журналістом французького видання «Le Monb» Алексом Вернером. Вчорашня зустріч кілера з Адамом і Аміною під виглядом журналіста була четвертою, що свідчить про вивіреність кожного кроку вбивці. За цей час між зустрічами з чеченськими добровольцями кілер декілька разів виїздив до РФ. Особа кілера правоохоронцями до кінця не встановлена, а татуювання на тілі говорять про його прихильність до ісламу. Не виключено, що російські спецслужби готували ліквідацію Адама і Аміни використовуючи для цього когось з людей Рамзана Кадирова.

Плани і дії кілера свідчать виключно про те, що готувалася ліквідація і Адама Осмаєва, і Аміни Окуєвої. Їх врятувала миттєва реакція та підготовка Аміни і звичайно наявність в неї нагородної зброї. Це ще раз, і ще раз підтверджує те, що в нашій державі має бути негайно дозволений вільний продаж короткоствольної вогнепальної зброї всім українцям, хто має відповідні довідки від психіатра, нарколога і про відсутність судимості.



Окремо хочу зупинитися на роботі нашої СБУ. Чому по Києву вільно розгулюють з озброєною охороною представники Кадирова? Чому пропагандисти і фінансисти «руского міра» не просто вільно діють в нашій країні, а й засідають в нашому парламенті? І таких чому в українців накопичилося дуже багато...

Джерело: блог Ігора Мосійчука

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