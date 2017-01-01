Подарунок на день народження. Карикатура тижня

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Інститут світової політики

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Наступного тижня Євросоюз святкуватиме своє 60-річчя.

25 березня 1957 року 6 країн-засновниць, зокрема Нідерланди, підписали Римські договори, що стали початком формування сучасного Європейського Союзу. Перемога в Голландії проєвропейської партії Марка Рютте над Партією свободи, лідер якої Герт Вілдерс виступає за вихід Нідерландів з ЄС, стала найкращим подарунком до святкового саміту ЄС. Голландські результати було сприйнято як обнадійливий знак напередодні президентських виборів в іншій країні-засновниці – Франції. Можливо, ефект доміно, якого так побоювалися після Брекзиту, вдалося уникнути, однак це зовсім не означає, що криза позаду. Лідери ЄС ще мають знайти відповідь на питання, яким буде майбутнє «Об’єднаної Європи», і бути готовими захищати свою візію на тлі зростання популізму та націоналізму як на Заході, так і на Сході Європи.

Для України результати голландського волевиявлення теж привід для святкувань: нарешті епопея із ратифікацією Угоди про асоціацію закінчиться. Раніше Угоду вже проголосували у нижній палаті Парламенту Нідерландів, тепер справа за Сенатом. І хоча аналітики ще перед голосування відзначали наявність політичної згоди між партіями щодо завершення ратифікації, перемога Рютте суттєво полегшить процес. Поразка ультраправих у Голландії – це також поразка ізоляціонізму та російського сценарію. Герт Вілдерс, як і його французька однодумниця Марін Ле Пен, волів би перетворити Україну на буфер між Росією та ЄС та відмінити санкції щодо агресора.

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