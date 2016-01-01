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    Думки вголос

    Ляшко - політична патологія нашого часу

    • Іван Бокий

      Політик. Народний депутат України VII-V скликань

    • Сьогодні, 08:04
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    Звісно ж, Ляшко, як і Хлестаков, продукт епохи безчасся.

    Звісно ж, у ньому нема ніякої загадки. Відтоді, як у 20 років він у мундирі полковника міліції роз'їжджав Україною і виманив у Мерефі дві «волги» нібито для міністра, і до парламентської трибуни він виступає як банальний шахрай і шулер.

    Він, звичайно ж, не міг піднятися нагору сам.

    До тюрми його «вів» Слєпічев, після тюрми - Лазаренко, Тимошенко. Янукович (Льовочкін за дорученням), а зараз він з товстомордозадими. Нібито в опозиції, але завжди з тими, хто при грошах і при владі, та й сам при грошах.

    Любить жити на широку ногу, живе серед багатих при кермі. На трибуні - грім і блискавка проти влади, але в вирішальні моменти для неї голосує разом із нею.

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    Ні, бо він явно не має переконань, властивих порядним політикам. Як на мене - дегенерат. Хоче влади заради того, щоб урвати від неї те, що урвали його навчителі. Дурних, які йому вірять, не бракує, але завоювати розумну публіку Ляшку заважає хлестаковщина, яка аж пре з нього - таким уродився.

    Він - гримаса часу, але що це за час, який народжує такі політичні патології? Ось тут би задуматися всім, кому дорога Україна/

    Джерело: блог Івана Бокого

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