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    Думки вголос

    Чому Україна не може вести переговори з «керівництвом Л/ДНР»

    • Євген Іхельзон

      Філософ-мандрівник, блогер і журналіст

    • 26 Грудня, 06:53
    • Розсилка

    Помітив, що частина громадян в цьому питанні не орієнтується

    Мовою оригіналу

    Попробую объяснить, надеюсь, что потом это станет общедоступным объяснением.

    • территории, которые не контролирует Украина, стали таковыми в результате агрессии соседнего государства;
    • Украина не признает выборы и референдумы на неподконтрольных территориях, поскольку они не соответствовали Конституции Украины, они также не признаны мировым сообществом;

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    • «главы» республик, избранные на противозаконных выборах, не могут представлять интересы жителей неподконтрольных территорий;
    • таким образом, вести переговоры с Захарченко и Плотницким - то же самое, что вести переговоры с любым жителем Донецка. Поэтому Украина ведет переговоры только об освобождении заложников, а политические вопросы решаются в диалоге между представителями ЕС, Украиной и РФ ( которая контролирует нелегитимную власть);
    • восстановление законности, по мнению Украины - это вернуть контроль над госграницей, провести выборы, разоружить незаконные формирования, предоставив амнистию тем, кто не совершал военных преступлений;
    • существует еще моральный аспект, но о нем можно не писать, чтобы не усложнять.

    Джерело: блог Євгена Іхельзона

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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