Чому Україна не може вести переговори з «керівництвом Л/ДНР»
- 26 Грудня, 06:53
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Розсилка
Помітив, що частина громадян в цьому питанні не орієнтується
Мовою оригіналу
Попробую объяснить, надеюсь, что потом это станет общедоступным объяснением.
- территории, которые не контролирует Украина, стали таковыми в результате агрессии соседнего государства;
- Украина не признает выборы и референдумы на неподконтрольных территориях, поскольку они не соответствовали Конституции Украины, они также не признаны мировым сообществом;
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- «главы» республик, избранные на противозаконных выборах, не могут представлять интересы жителей неподконтрольных территорий;
- таким образом, вести переговоры с Захарченко и Плотницким - то же самое, что вести переговоры с любым жителем Донецка. Поэтому Украина ведет переговоры только об освобождении заложников, а политические вопросы решаются в диалоге между представителями ЕС, Украиной и РФ ( которая контролирует нелегитимную власть);
- восстановление законности, по мнению Украины - это вернуть контроль над госграницей, провести выборы, разоружить незаконные формирования, предоставив амнистию тем, кто не совершал военных преступлений;
- существует еще моральный аспект, но о нем можно не писать, чтобы не усложнять.
Джерело: блог Євгена Іхельзона
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