ДБР і тиша

Олена Яхно Журналіст

Олена Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поки не трапилося чергової зради, хочу трохи розповісти вам про Державне бюро розслідувань. Вірніше, про його неприродно тривалих пологах.

Вы обратили внимания на эту звенящую тишину? Уже давно прошли все тесты и собеседования. Сейчас соискатели должны проходить полиграф. Но не проходят.

А все дело в том, что Кабинет министров все никак не может утвердить процедуру прохождения этого злосчастного полиграфа. По моей информации, утверждать ее будут бесконечно долго.

Основная причина – на Банковой не видят достойного кандидата. Матиоса Петр Алексеевич не переносит на химическом уровне, а пропихивать на эту ответственную должность явно слабого Горащенкова не очень-то получается.

Поэтому весь процесс решили тупо заблокировать. К слову, в бюджете на 2017 год не выделено ни копейки на создание украинского ФБР.

Что делать?

Коллеги, надо эту тему педалировать. Надо отправлять запросы в Кабмин, при каждой возможности спрашивать Гройсмана: как обстоят дела с утверждением порядка проведения тестирования на полиграфе?

И самое главное: надо донести до наших американских друзей, что создание украинского бюро расследований – это важно. Потому что мы все прекрасно понимаем, что без волшебного американского пенделя ничего не будет. Они даже не почухаются.

Джерело: блог Олени Яхно

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