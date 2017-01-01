Генеральний піарник і його риби

Олена Яхно Журналіст

Олена Яхно

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гепрокурор Юрій Луценко

Почну з похвали.

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Год назад Юрий Витальевич обещал фракции БПП, что уже в сентябре, через три месяца после его назначения, дело Януковича будет в суде. В суд оно попало только сейчас, этой холодной весной. И надо признать, что это заслуга именно Луценко.

Да, иногда так случается, что дилетант видит лучше, чем профи. У него свежий, незамыленный взгляд. Ярема и Шокин хотели засудить Яныка за Майдан. Луценко понял, что это будет бесконечно долгий путь и сделал ход конем — вытащил письмо Януковича Путину, о котором все забыли. Казалось бы, это было очевидно, это было на поверхности. Но никто из профессионалов этого не увидел.

Точно также и с Ефремовым. При Шокине ему вменяли экономические преступления — злоупотребление служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебный подлог. При Луценко его уже обвиняют в госизмене, поддержке террористической организации ЛНР.

Но надо признать, что большая рыба-Ефремов досталась нашему рыбаку в наследство от дедушки. Не он ее поймал. Рыба-Каськив, как плавала в Панаме, так и плавает.

Есть еще православная рыба-Новичнский, которая никуда не сбежала, преспокойно плавает в Киеве и его окрестностях. И, кажется, чувствует себя очень уверенно, потому что это церковное дело будет весьма проблематично довести до обвинительного приговора. Но как бы там ни было, за эту рыбу мы все генеральному очень признательны.

А вот в чем реально Юрий Витальевич преуспел, так это выдавать рутинную прокурорскую работу за перемогу. Тут всем пиарщикам Украины учится и учится. Какого-то сельского голову поймали на взятке – тут же победоносный пост. Таких коррупционеров было полно и при Яреме, и при Шокине, и при Севруке, но… вміла готувати, та не вміла подавати.

А еще он такой очаровашка, у него такое прекрасное чувство юмора, у него так прекрасно подвешен язык…. А какие правильные, хорошие книжки он читает. Одним словом, наш фейсбучный прокурор.

И за это мы ему многое прощаем. Прощаем, что практически все прокуроры оказались доброчесними (кроме Суса на бабушкиной машиной), что воры в законе чувствуют себя в Украине, как дома … Что очень мало большой рыбы, а все больше попадаются какие-то незначительные мальки.

Джерело: блог Олени Яхно

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