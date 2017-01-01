Свавілля в центрі Києва: у бомбосховища незаконно з'явився «власник»

Олена Яхно Журналіст

Олена Яхно

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Бомбосховища не можна здавати в оренду або приватизувати. Не можна використовувати не за цільовим призначенням. Але в нашій країні, схоже, можливо все

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Так сложилось, что в нашем в доме на Антоновича (Горького) 4/6 есть бомбоубежище. Одно на весь микрорайон.

Как известно, бомбоубежища нельзя сдавать в аренду или приватизировать. Нельзя использовать не по целевому назначению. Но в нашей стране, похоже, возможно все. Совсем недавно я узнала, что у нашего бомбоубежища есть некий хозяин по имени Георгий.

Сейчас там ведутся строительные работы, собираются рушить капитальные стены. По дому уже пошла трещина.

Жильцы моего дома, которые живут на нижних этажах, уже звонили на горячую линию КМДА, уже приходила какая-то комиссия, но работы продолжаются. Видно, ждут пока дом рухнет(

И еще один немаловажный момент. Рядом с нами находится Медицинская библиотека, памятник архитектуры. Они собираются там рушить забор и делать вход с улицы.

Р.S. Самое печальное, что при злочинной владе такое было бы невозможно. У прокуратуры был общий надзор, все бы это вернули в коммунальную собственность, а чиновнику, который дал дозвіл, уже б давно оторвали башку.

Джерело: блог Олени Яхно

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