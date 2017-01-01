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    Думки вголос

    Політика повертається до Росії «на лабутенах»

    • Олег Кашин

      Російський журналіст

    • Сьогодні, 15:59
    • Розсилка
    Аліса Вокс
    Аліса Вокс

    Екс-солістка гурту «Ленінград» Аліса Вокс у своїй новій пісні закликає російських школярів не лізти в політику

    Кто бы ни был тайным продюсером песни «Малыш», Алиса Вокс - безошибочный выбор исполнительницы такого произведения. Спетая ею с группой «Ленинград» песня «Экспонат»сделала ее звездой, разошлась на поговорки и стала одним из главных русских хитов прошлого года. Но расставшись с «Ленинградом», певица явно не нашла себя - ее новые композиции не встречают такого восторга публики, как «Лабутены», и заданная «Ленинградом» планка выглядит теперь недостижимой. Кажется, Алиса обречена пытаться повторить прошлый успех. Но количество попыток ограничено, и после нескольких неудач впереди только концерты в не самых модных клубах и, если повезет, ретровечеринки лет через двадцать.

    От «Ленинграда» до Кремля

    Но это все будет потом, а пока шанс на триумфальное возвращение Алисы Вокс еще не потерян. Так что «политическая» песня - именно то, что ей нужно, причем именно такая, которая демонстративно бросает вызов протестной политической моде.

    Похожий трюк, между прочим, в свое время проделал и учитель Алисы Сергей Шнуров. На пике противостояния вокруг вырубки Химкинского леса он выпустил одноименную песню, в которой поиздевался над критиками власти. Тогда в карьере Шнурова тоже был период, когда хиты начала нулевых уже вышли из моды, а хиты, вернувшие «Ленинграду» былую славу, еще не были написаны. И кто знает - может быть, именно скандальная антипротестная песня семь лет назад стала для Шнурова первым шагом к триумфальному возвращению?

    Алиса Вокс в образе сексапильной учительницы исполняет рифмованную кремлевскую методичку. О том, что на антикоррупционные митинги ходят несмышленные школьники, которые сидят на фонарях, делают грамматические ошибки на своих плакатах и надеются на обещанные Алексеем Навальным компенсации в евро (а это почти дословный пересказ песни Вокс), российская пропаганда говорит, не переставая, с конца марта.

    «Ты хочешь перемен, малыш? Тогда начни с себя», - трудно сказать, убедит ли этот призыв протестную молодежь отказаться от своих увлечений, но внимание к певице этот клип в любом случае привлек. Кажется, самое время объявить Алису Вокс агентом Кремля.

    Но нет, свидетельств, что клип «Малыш» спродюсирован и оплачен какими-то околокремлевскими структурами, пока никто не нашел. И это тоже повторение истории с «Химкинским лесом» Шнурова, когда критики сразу обвинили музыканта в политическом заказе. Но доказать эти обвинения так никто и не смог, а дальнейшая карьера исполнителя никак не указывает на то, что он выбрал путь политического пропагандиста. В конце концов, презумпция продажности каждого критика оппозиции - тоталитарная черта общества, не допускающего, что кто-то может быть против протестов сам по себе, а не как платный наемник власти. И хотя этой презумпции, наверное, не было бы, если бы власть действительно не нанимала для пропагандистских нужд журналистов, блогеров и артистов, неправильно сводить всю антиоппозиционную активность к товарно-денежным отношениям.

    За или против Путина - уже не важно

    Строго говоря, не имеет значения, сама Алиса решила обрушиться на оппозиционеров или ее об этом попросили и дали денег. Сам факт, что теряющий популярность артист обращается именно к политической, а не какой-то другой тематике, выглядит как очередное свидетельство политизации российского общества. И даже не только как свидетельство, но и как самостоятельное политическое событие: мы видим, как еще один абсолютно аполитичный до сих пор человек втягивается в политическую дискуссию. А пространство, в котором политика возможна, становится больше еще на одну Алису Вокс. И здесь уже не имеет значение, сама она или не сама придумала спеть эту песню, и даже сам посыл песенного текста - не важно, антипутинская это композиция или пропутинская.

    На каком-то этапе власть была заинтересована в массовой аполитичности, да и бытовой комфорт нулевых для большинства россиян был важнее любых политических споров. Можно вспомнить, как в 2005 году тогдашний замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков впервые встретился с рок-музыкантами. После той встречи один из ее участников рассказывал, что чиновник обещал им материальные блага не за то, чтобы они агитировали за Путина, а просто за то, чтобы они не делали вообще никаких политических заявлений. Тогда Кремлю была нужна аполитичность, сейчас ему нужна политизация.

    И не только ему: на политизацию работает и Навальный со своими митингами и штабами, и московская мэрия с планами сноса домов, и много кто еще. Было бы странно, если бы шоу-бизнес оставался в стороне от происходящих перемен. Кажется, пора вспоминать «старинный» российский лозунг «Голосуй или проиграешь». Вне зависимости от конкретных пристрастий он объединит и школьника с плакатом, и певицу, которая смеется над ним в своем новом хите.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія пропаганда путінський режим Владислав Сурков
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