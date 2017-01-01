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    Володимир Путін - націоналіст без нації

    • Олег Кашин

      Російський журналіст

    • Сьогодні, 22:07
    • Розсилка

    Закону про єдину російську націю в Росії не буде - робоча група з його підготовки визнала, що суспільство до цього не готове. Чому так сталося і що насправді об'єднує росіян?

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    На Западе Владимира Путина часто называют националистом, но в России такой титул звучит двусмысленно - как, впрочем, и само слово «нация». В постсоветской политической традиции национализм приравнен к ультраправому радикализму, отношения которого с государством почти исчерпывающе регулируются уголовным кодексом и соответствующими полицейскими ведомствами. При этом основные политические силы, включая либеральную оппозицию, никак не оспаривают этого положения вещей и тоже относятся к национализму как к чему-то неприличному.

    Идея законодательного оформления «российской нации» в этом смысле могла бы стать вполне революционной, но, судя по тому, что рабочая группа, готовящая законопроект, объявила о своей фактической капитуляции, национальное строительство спустя 25 лет после создания государства в его нынешнем виде - это все-таки слишком поздно.

    Буряты, воюющие за «русский мир»?

    Три года назад после смены власти в Украине официальная Россия и в риторике, и на практике объявила себя защитницей этнических русских в сопредельном государстве. Словосочетание «русский мир» звучало с высоких трибун и телеэкранов, но уже тогда слово «русский» явно входило в клинч с более привычными официальной Москве «россиянами» и «российским».

    Словом «россиянин» можно назвать и чеченца, то есть представителя мусульманского народа, в последние 20 лет дважды воевавшего с Россией, и бурята - сибирского буддиста. Буряты в России традиционно предпочитают служить в танковых войсках, многие из них воевали на востоке Украины, и когда российская пропаганда заявляла, что в Донбассе идет борьба за русский язык и русскую культуру, украинцы язвительно возражали: неужели буряты имеют какое-то отношение к жителям Донбасса? Они молятся другим богам, они говорят на другом языке, они внешне не похожи на русских - что они вообще забыли в украинских степях?

    Национальное строительство давно прекратилось

    Постсоветская Россия в первые годы своего существования была озабочена множеством куда более приземленных вопросов, чем национальное строительство. Кто-то был увлечен перераспределением собственности, кто-то учился жить в условиях катастрофической бедности - думать о высоком было просто некому.

    Россия сохранила советское административное деление, важнейшим свойством которого были национальные автономии, в новых условиях превратившиеся в полноценные этнократии - когда титульная нация занимает большинство руководящих должностей, в школах обязательно изучение местного языка и культуры, у республик есть свой флаг, гимн и национальная история.

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    Так устроена Чечня, так устроен Татарстан, так устроены мусульманские Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, буддистские Калмыкия и Тува, финно-угорские Мордовия, Удмуртия и еще несколько национальных республик. Их существование не позволяет России называться государством русского народа - официальная риторика использует термин «многонациональное государство», подразумевая, что Россия принадлежит всем этносам, входящим в нее. На этой стадии национальное строительство и остановилось в 1991 году - возможно, навсегда.

    Несуществующая историческая общность

    Стоит иметь в виду, что сохранившаяся до сих пор советская традиция подразумевает однозначно этническое значение слова «нация». В СССР этническую группу, к которой принадлежит гражданин, фиксировали в его паспорте, и в обиходе до сих пор сохранились вполне нацистские обороты со словом «кровь» - «во мне четверть украинской крови», «во мне есть только русская кровь». В СССР нациями назывались именно этнические группы, а все люди, которые жили в стране, принадлежали к «советскому народу». Предполагалось, что по мере построения социализма и затем коммунизма этнические различия между людьми исчезнут.

    В годы правления Никиты Хрущева и Леонида Брежнева советская пропаганда изобрела термин «новая историческая общность», предполагающий, что русские, украинцы, грузины и прочие уже не отличаются друг от друга и все вместе принадлежат к этой общности.

    Несостоятельность такой теории проявилась в годы правления Михаила Горбачева, когда «советский народ» в Азербайджане и Армении начал между собой настоящую межэтническую войну. Оказалось, различия между нациями никуда не делись, и советские люди готовы убивать друг друга только за принадлежность к чужому этносу.

    На территории нынешней России эта же проблема проявилась уже в 1992 году, когда мусульмане-ингуши и христиане-осетины начали убивать друг друга в ходе территориального спора за небольшой ингушский район около осетинского города Владикавказа. Теперь в этом районе ингушей нет, а отношения между ингушами и осетинами остаются напряженными. Совсем недавно российский телеканал «Звезда» был вынужден уволить редакторов, подготовивших фильм об осетино-ингушской войне, в котором комментарии давал только ингушский президент Юнус-бек Евкуров, а осетинской стороне слова предоставлено не было. При этом и ингуши, и осетины формально - совершенно одинаковые россияне, имеющие равные права в своей стране.

    Сегодня в России межэтнические противоречия задавлены сильной центральной властью, и Владимир Путин, очевидно, это понимает. Попытавшись на уровне закона объединить граждан России в «российскую нацию», он столкнулся с тем, что кроме массовой лояльности лично ему у объединяемых народов ничего общего, очевидно, нет. Возможно, Владимир Путин действительно хотел бы быть националистом, вот только нации, интересы которой он был бы готов защищать, не существует, и попытка изобрести ее в очередной раз провалилась.

    Джерело: Deutsche Welle

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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