Наступним об'єктом для провокацій Путіна може стати Молдова

Михайло Касьянов Лідер російської партії «ПАРНАС»

Михайло Касьянов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новий президент Молдови Ігор Додон - єдиний гість Путіна на параді Перемоги

Обіцянки солодкого життя за рахунок Росії можуть вплинути на значну частину молдовських громадян

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Пятерых российских дипломатов в Кишиневе объявили персонами нон-грата. А на минувшей неделе власти Эстонии объявили о высылке генконсула и консула России из пограничной Нарвы. Причины такого решения в Таллине не объяснили, а премьер Молдавии Павел Филип сказал, что дипломатов высылают из его страны на основании информации и доклада спецслужб.

Да, наши соседи всерьез опасаются печального опыта Украины. Кремль продолжает подогревать сепаратистские и антизападные настроения в бывших советских республиках. Для этого в ход идут все проверенные средства. В первую очередь, кремлевская телевизионная пропаганда: естественно русскоязычные граждане предпочитают телеканалы на русском языке (в основном российские). Свою определенную роль в работе с русскоязычным населением этих стран играют и дипломатические работники.

Новый президент Молдавии Игорь Додон — единственный гость Путина на параде Победы, всячески демонстрирующий свою дружбу с Кремлем, уже обвинил правительство своей страны в «провокации». Якобы это решение было принято в угоду Брюсселю. Привычные для наших реалий обвинения.

Путинский режим помогал Додону на выборах — агитация за него среди молдаван в России велась самая активная. Поезда Москва-Кишинев не отправлялись в путь без стопок агитационных газет в его поддержку.

Думаю что, если Путина не остановить на Украине, следующим объектом для провокаций может стать Молдавия. Кризис в этой стране нарастает, падает авторитет нынешнего правительства. Создается благодатная почва для путинских агитаторов. Обещания сладкой жизни за счет России могут повлиять на значительную часть молдавских граждан. Расширение приднестровского синдрома на всю Молдавию может стать реальной целью действий по дестабилизации. Поэтому политики, оппозиционные Додону, пытаются сегодня повысить ставки в диалоге с Москвой. И их опасения не безосновательны.

Джерело: Эхо Москвы

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