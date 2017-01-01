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    Думки вголос

    Трамп може стати для Путіна більш жорстким ворогом, ніж Обама

    • Михайло Касьянов

      Лідер російської партії «ПАРНАС»

    • Сьогодні, 14:03
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Російським депутатам, які пили шампанське на честь обрання Трампа скоро доведеться пити гірку

    Мовою оригіналу

    Мой прогноз по развитию отношений Россия-США начинает сбываться. Новая администрация США настроена в отношении Москвы весьма принципиально.

    Новый госсекретарь Тиллерсон перед назначением сказал сенаторам, что ответ Обамы на аннексию Крыма был «слишком слабым». Во время телефонного разговора Трампа с Путиным о снятии санкций даже не было речи.

    В Совбезе ООН новый постпред США Хейли заявила, что Америка хочет улучшения отношений с Россией, однако «ужасающая ситуация на востоке Украины требует однозначного осуждения действий Москвы. Пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не начнут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, этот кризис будет продолжаться. Естественно, Восточная Украина не единственная часть страны, которая страдает от российской агрессии. США осуждают и требуют немедленного прекращения оккупации Крыма. Крым — часть Украины. Мы не отменим санкции, связанные с оккупацией Крыма, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

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    Как и прежде, я считаю, что уже весной Трамп может стать для Путина более жестким врагом, чем Обама. А нашим депутатам, которые пили шампанское в честь избрания Трампа скоро придется пить горькую.

    Джерело: Эхо Москвы
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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