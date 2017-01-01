Трамп може стати для Путіна більш жорстким ворогом, ніж Обама

Михайло Касьянов Лідер російської партії «ПАРНАС»

Михайло Касьянов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Російським депутатам, які пили шампанське на честь обрання Трампа скоро доведеться пити гірку

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Мой прогноз по развитию отношений Россия-США начинает сбываться. Новая администрация США настроена в отношении Москвы весьма принципиально.

Новый госсекретарь Тиллерсон перед назначением сказал сенаторам, что ответ Обамы на аннексию Крыма был «слишком слабым». Во время телефонного разговора Трампа с Путиным о снятии санкций даже не было речи.

В Совбезе ООН новый постпред США Хейли заявила, что Америка хочет улучшения отношений с Россией, однако «ужасающая ситуация на востоке Украины требует однозначного осуждения действий Москвы. Пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не начнут уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, этот кризис будет продолжаться. Естественно, Восточная Украина не единственная часть страны, которая страдает от российской агрессии. США осуждают и требуют немедленного прекращения оккупации Крыма. Крым — часть Украины. Мы не отменим санкции, связанные с оккупацией Крыма, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине».

Как и прежде, я считаю, что уже весной Трамп может стать для Путина более жестким врагом, чем Обама. А нашим депутатам, которые пили шампанское в честь избрания Трампа скоро придется пить горькую.

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