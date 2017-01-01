Цирк з Насіровим: час втрачених можливостей і час закінчення ілюзій

Зоя Казанжи Громадський діяч

Зоя Казанжи

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Чому вночі, чому з попереднім анонсуванням у соцмережі, чому зі стрімами?

Цирк з Насіровим – неприємний, хоча і смішний.

По-перше, сто сорок п’ятий сигнал владі: вас ненавидять так, що ви навіть не можете собі уявити, де закінчуються межі тієї ненависті.

По-друге, якщо структура податків заплутана і дурна, то будь-хто, очолюючи систему, стане наступним кандидатом на інфаркт.

По-третє, радість, яка буяє мережею, свідчить про нашу незрілість – нам потрібне не покарання, а «посадки», не справедливе правосуддя, а «пакування».

По-четверте, затримання, арешти в ніч на день народження, це Янукович-Захарченко-Пшонка. І це однаково гидко.

По-п’яте, чому вночі, чому з попереднім анонсуванням в соцмережі, чому зі стрімами? Навіщо оці шоу в прямому ефірі?

По-шосте, чому платники податків продовжують утримувати Феофанію? Для тещ високопосадовців чи задля блискавичних інфарктів/інсультів «на вимогу»? Самі можновладці давно лікуються за кордоном і вже забули про стан медицини в країні.

По-сьоме, просто сумно. Час втрачених можливостей і час закінчення ілюзій.

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