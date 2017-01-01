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    Думки вголос

    Україна гідно справилася з проведенням «Євробачення-2017»

    • Зоя Казанжи

      Громадський діяч

    • Сьогодні, 12:02
    • Розсилка
    <span>Фото: ANDRES PUTTING</span>
    Фото: ANDRES PUTTING

    Була на фіналі Євробачення. Кілька важливих речей, які вважаю за необхідне озвучити.

    Вони - моє суб'єктивне враження, яке базується на тому, що бачила.

    1. Відмінна організація. Ніде я не стояла в черзі, все продумано до дрібниць, швидке проходження контролів, всі ввічливі і люб'язні.

    2. Хороша комунікація обслуговуючого персоналу в залі. Уважні, швидкі, добре проінструкторовані. Йдуть назустріч, допомагають в разі необхідності.

    3. Медики і секьюріті в залі були розміщені таким чином, що контролювали свої квадрати, тримаючи їх в полі зору. Бачила, як медичний працівник, отримавши повідомлення по рації, швидко добрався до глядача.

    4. Багато поліції. Регулювали потік людей, коли виникала в тому потреба.

    5. Торгівля сувенірами, напоями, бутербродами йшла швидко, черги не накопичувалися.

    6. В зал з напоями чи їжею не пускали - і це правильно.

    7. З будь-якого глядацького місця добре було видно сцену. При вході волонтери попереджали, щоб в разі виникнення незручності з місцем, звертатися до них. Вони, в свою чергу, перенаправляли в сервісний центр, розташований в фойє.

    8. Працівники сцени, котрі за лічені хвилини міняли декорації і витирали покриття, працювали геніально. Правда! Жодного зайвого руху, все миттєво, реактивно.

    9. Дійство на сцені - вище від усі очікування! Неймовірне шоу. Без жодної заминки-зупинки. Про спецефекти просто мовчу - жодний телевізійний екран того не передав.

    10. Всі люди, котрі забезпечували процеси на вулиці, варті окремих подяк - весь день моросив противний мілкий дощ.

    Знаєте, я була зі своїми закордонними подругами. Вони - у захваті і від фіналу, і від його організаційного забезпечення. І я пишалась, що Україна так достойно справилась.

    P. S. Про фріка- пранкера не варто багато говорити. Джамала виступала на маленькій сцені в фан-зоні, щільно обліпленій глядачами. Звичайно, людина, яка так вільно катається світом і здійснює подібні непотребства, має своїх замовників і організаторів. З цим, власне, потрібно розбиратися. І це - завдання для безпеки.

    Джерело: блог Зої Казанжи

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Джамала Євробачення
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