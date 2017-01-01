Україна гідно справилася з проведенням «Євробачення-2017»

Зоя Казанжи Громадський діяч

Зоя Казанжи

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ANDRES PUTTING

Була на фіналі Євробачення. Кілька важливих речей, які вважаю за необхідне озвучити.

Вони - моє суб'єктивне враження, яке базується на тому, що бачила.

1. Відмінна організація. Ніде я не стояла в черзі, все продумано до дрібниць, швидке проходження контролів, всі ввічливі і люб'язні.

2. Хороша комунікація обслуговуючого персоналу в залі. Уважні, швидкі, добре проінструкторовані. Йдуть назустріч, допомагають в разі необхідності.

3. Медики і секьюріті в залі були розміщені таким чином, що контролювали свої квадрати, тримаючи їх в полі зору. Бачила, як медичний працівник, отримавши повідомлення по рації, швидко добрався до глядача.

4. Багато поліції. Регулювали потік людей, коли виникала в тому потреба.

5. Торгівля сувенірами, напоями, бутербродами йшла швидко, черги не накопичувалися.

6. В зал з напоями чи їжею не пускали - і це правильно.

7. З будь-якого глядацького місця добре було видно сцену. При вході волонтери попереджали, щоб в разі виникнення незручності з місцем, звертатися до них. Вони, в свою чергу, перенаправляли в сервісний центр, розташований в фойє.

8. Працівники сцени, котрі за лічені хвилини міняли декорації і витирали покриття, працювали геніально. Правда! Жодного зайвого руху, все миттєво, реактивно.

9. Дійство на сцені - вище від усі очікування! Неймовірне шоу. Без жодної заминки-зупинки. Про спецефекти просто мовчу - жодний телевізійний екран того не передав.

10. Всі люди, котрі забезпечували процеси на вулиці, варті окремих подяк - весь день моросив противний мілкий дощ.

Знаєте, я була зі своїми закордонними подругами. Вони - у захваті і від фіналу, і від його організаційного забезпечення. І я пишалась, що Україна так достойно справилась.

P. S. Про фріка- пранкера не варто багато говорити. Джамала виступала на маленькій сцені в фан-зоні, щільно обліпленій глядачами. Звичайно, людина, яка так вільно катається світом і здійснює подібні непотребства, має своїх замовників і організаторів. З цим, власне, потрібно розбиратися. І це - завдання для безпеки.

Джерело: блог Зої Казанжи

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