З бюджету Одеси продовжать фінансувати Спасо-Преображенський собор УПЦ МП

Зоя Казанжи Громадський діяч

Зоя Казанжи

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Спасо-Преображенський кафедральний собор УПЦ МП в Одесі

В Одесі ніхто не хоче чіпати Одеську єпархію. Ніхто не хоче називати речі своїми іменами

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Одессу можно поздравить - она опять оказалась верна сама себе и не преподнесла никаких неожиданностей.

Городской бюджет будет финансировать Спасо-Преображенский собор, который принадлежит Московскому патриархату. И не просто финансировать, он его и так финансирует. С 2010 года. Финансирование будет увеличено. Это значит, что налоги, которые я плачу в городе, пойдут этим… в рясах. 2 миллиона 209 тысяч гривень. На долги по газу и на зарплату персоналу. Решение бюджетной комиссии. Потому как «собор – место паломничества туристов».

Послушайте, у нас туалеты очень даже «места паломничества туристов». Может, рационально городской бюджет на обустройство этих «мест паломничества» направить? Чтобы жители центра не писАли угрожающие таблички на воротах в своих домах для тех, кому негде справить нужду. Зная расклад сил в Одесском горсовете, можно не сомневаться, что собор будут финансировать. Там же все сплошь и рядом «глубоко верующие люди, боящиеся кары небесной». В Одессе никто не хочет трогать Одесскую епархию. Никто не хочет называть вещи своими именами. Никто не хочет говорить вслух о роли Агафангела в событиях весны 2014 года. Все уже забыли, как он отсюда бежал и вернулся только в мае 2014, порешав, без сомнения, вопросы собственной безопасности. И все наши местные рулевые ходили и ходят к нему договариваться. Потому что «он контролирует многих людей в городе и от него зависят мир и спокойствие в Одессе». Убогий, средневековый город. С такими же депутатами. С такими же представителями власти. И с нами – молча всё глотающими.

Джерело: блог Зої Казанжи

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