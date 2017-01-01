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    Думки вголос

    Шантаж військовим станом: чи схоже світ говорити з Україною мовою ультиматуму

    • Кость Бондаренко

      Політолог

    • Сьогодні, 11:32
    • Розсилка

    Українська влада хоче вийти з Мінського процесу

    Один із важелів, які намагається використовувати команда президента: «Мінськ» помер, якщо на нас будуть давити, щоб ми виконували ці домовленості, ми підемо в наступ і будемо добиватися відновлення територіальної цілісності військовими методами. Тобто це шантаж своїх закордонних колег, щоб була можливість почати бойові дії і вийти з Мінського процесу. А єдиний спосіб це зробити – запровадити військовий стан на територіях, прилеглих до зони бойових дій. Крім того, військовий стан означатиме, що можна буде застосовувати регулярну армію. На сьогоднішній день в рамках АТО вона застосовуватися не може.

    Другий момент – це посил всередину країни. При запровадженні військового стану неможливі дострокові вибори. Тому, якщо політичні сили підуть на розкачування ситуації, і навіть при розваленій коаліції, то можна взяти і ввести військовий стан, і виборів не буде. А всі решта заяв про це – патріотичне «блаблабла».

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    Теоретично зараз є всі передумови, щоб запровадити військовий стан. Оскільки стягнуто з двох сторін велика кількість людей і техніки в зону конфлікту, і так ситуація дійсно може вибухнути в будь-який момент, і статися нова Авдіївка. У президента є право запроваджувати військовий стан на дві доби, а потім вже Верховна Рада має його погодити на місяць. І є наразі рекомендація Міноборони про те, що є всі підстави для запровадження військового стану. Все зараз залежить від президента. Заяви Ірини Луценко, Клімкіна, Гриніва та інших – насправді це означення тієї можливості, яку можуть застосувати, якщо будуть заганяти Україну у глухий кут.

    При запровадженні військового стану слід очікувати обмеження у конституційних правах і свободах. І все залежить від того, на якій території це оголосять. На тій території припинить діяти Конституція, там можуть закриватися видання, братися під контроль ЗМІ та запроваджуватися відверта цензура, гарантовані права і свободи громадян скасуються на той час. Навіть забороняється продаж алкоголю. Введення військового стану на окремій території також може бути використане багатьма українцями, що там живуть. Так, скажімо, у договорі на банківський кредит є пункт про революції та війни, а тому деякі можуть просто його в цей час розірвати і просто відмовитися платити за кредитами.

    У разі введення військового стану на одній окремій території, звичайно, можуть деякі обмеження також бути запровадженні і на всій іншій території. Зокрема, це може стосуватися обмеження свободи слова.

    Але головною метою шантажу Заходу є намір української влади переглянути Мінські домовленості. Вони ж передбачають, що ми отримаємо контроль над кордоном після виконання всіх дій, але після виконання низки вимог. А ці вимоги не подобаються нашим політикам і громадськості. Тому і хочуть переглянути ці домовленості. Але навряд чи світ дозволить розмовляти із собою мовою ультиматумів.

    Джерело: Апостроф
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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