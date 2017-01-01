Про війну Трампа з американським істеблішментом

Євген Кисельов Журналіст

Євген Кисельов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дональд Трамп

Або істеблішмент підпорядкує собі Трампа, змусить грати за правилами, або з'їсть його з усіма потрохами, як свого часу Річарда Ніксона

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Вступая на пост президента США в минувшую пятницу, Дональд Трамп произнес пламенную речь, жестко направленную против вашингтонского истеблишмента.

Проще говоря, против правящего класса и тех, кто его обслуживает — высокопоставленных чиновников, политиков, сенаторов и членов палаты представителей, некоторые из которых десятилетиями заседают в Конгрессе США.

Против экспертов-политологов, работающих в многочисленных вашингтонских мозговых танках, фондах и институтах, снабжающих все ветви власти докладами и меморандумами, анализами и прогнозами о возможных изменениях политической и экономической ситуации в стране и мире, рекомендациями по поводу внешней и внутренней политики США.

Против всевозможных лоббистов, политических консультантов, политтехнологов и пиарщиков, карьерных дипломатов, профессиональных военных и членов американского разведывательного сообщества.

Против всего этого сообщества благополучных людей, излучающих умеренность, респектабельность, циничный прагматизм, неукоснительно соблюдающих дресс-код, знающих, когда появляться на публике в строгом костюме и при галстуке, а когда — в демократичных джинсах, майке и бейсболке.

Против людей, привычно соблюдающих запредельную политкорректность в выражениях, использующих в своих речах настолько округлые, расплывчатые формулировки, что простому человеку, не владеющему вашингтонским арго, в них порой решительно ничего не возможно понять.

Простые американцы, так много потерявшие в трудные времена, наступившие вслед за экономическим крахом в сентябре 2008, и так и не вернувшие себе прежнего благополучия при Обаме, — что бы ни говорил сам ушедший президент о своих достижениях, — ощущают исходящий от этих людей запах незаслуженного благополучия, запах больших денег, и у многих это вызывает раздражение и даже ненависть.

Особенно у людей, не принадлежащих к образованным, продвинутым, современным слоям общества, людей, которых не пугают ветры глобальной информационной цивилизации ХХI века. А это — едва ли не пол-Америки.

Трамп добился победы на выборов, сделав ставку именно на эту половину страны, на ее антиэлитные настроения. И продолжает все ту же линию гнуть.

«Я отбираю власть у Вашингтона и отдаю ее Америке» —

с пафосом заявил Трамп в своей инаугурационной речи.

Дальше будет интересно — он это всерьез? Или по инерции продолжает жить в парадигме предвыборной риторики?

Президент США, возможно, и вправду самый могущественный человек на планете. Но — не государь и самодержец вся Америки. И в минувшую пятницу в Вашингтоне была не коронация. Была лишь, по традиции, весьма торжественная церемония вступления в должность главы одной из трех ветвей американской власти — исполнительной.

Есть еще, как минимум, две других. Плюс еще так часто, к месту и не к месту поминаемая, но от этого не менее эффективная, система «сдержек и противовесов». Да, сегодня вторая ветвь власти — законодательная — находится под контролем Республиканской партии. Но не стоит забывать, что далеко не все так однозначно. Многие влиятельные республиканцы до конца противились выдвижению Трампа в качестве кандидата от их партии, а некоторые даже открыто не поддерживали его накануне дня решающего голосования. Многие не хотят его и сейчас.

Кроме того, сам Трамп — весьма условный «республиканец». Обратите внимание, как редко он поминает Бога, как мало цитирует Библию, как нечасто рассуждает о традиционных ценностях, семье, браке, воспитании детей — и, напротив, с каким напором говорит о вещах, которые отнюдь не входят в джентльменский набор «традиционного консерватора-республиканца», например — о жестком государственном регулировании частного бизнеса, как он обещает обложить налогами те корпораций, которые выводят производство в Китай или Мексику.

А ведь есть еще множество других групп влияния и интересов. Есть военные, есть разведывательное сообщество — и примирительное выступление Трампа в ЦРУ в первый же полный день его пребывания в должности президента, на мой взгляд, означает, что он в итоге проиграл спор с этим самым сообществом по вопросу о том, действительно ли разведка США собрала достаточно убедительную информацию о российских кибератаках на американские компьютерные сети в время предвыборной кампании. Между прочим, событие знаковое.

А еще есть региональные элиты — особенно в таких штатах, как Калифорния или Нью-Йорк. В таких больших городах, как Бостон, Филадельфия, Чикаго, Сиэттл, Лос-Анджелес, не говоря уже о Вашингтоне. Да, это еще не вся Америка — но именно Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие постиндустриальные мегаполисы определяют настоящее и будущее Америки.

Есть еще американские СМИ — четвертая власть, и она — в большинстве своем — не на стороне Трампа.

Есть влиятельная интеллектуальная, творческая элита, и она тоже не на его стороне. Смотри количество звезд американского шоу-бизнеса, отказавшихся выступить на церемонии инаугурации 45-го президента США. Смотри речи голливудских актеров и актрис первой величины на грандиозных митингах и шествиях американских женщин против Трампа, которые состоялись во всех крупных городах Америки в первый полный день его пребывания на посту президента, 21 января.

Характерно, что прокремлевские СМИ, до сих пор так усердно поддерживавшие Трампа, что порой казалось, что нью-йоркский миллиардер выдвинут в президенты США не Республиканской партией, а «Единой Россией», сразу же после этих шествий, митингов и выступлений звезд стали наперебой говорить о «майданном» характере этих выступлений, о «беспредметности» и «абстрактности» претензий, которые манифестанты предъявляют к новому президенту.

Судя по всему, перепугались за своего любимого. Кстати, еще не известно, как поведет себя «любимый» после того, как президент России в первый раз попытается развести Трампа, подставить или обмануть так, как он привык поступать с другими лидерами Запада. Не удивлюсь, если Трамп даст сдачи сразу, не церемонясь и не считаясь с «правилами хорошего тона» — да так сильно, что, боюсь, Владимиру Владимировичу мало не покажется.

Впрочем, отношения с Россией не будут главным полем битвы в «холодной гражданской войне» в Америке, которая была неизбежной и началась уже в первые сутки президентства Дональда Трампа — там полно сугубо внутриамериканских проблем.

Может быть, я преувеличиваю, и выражение «холодная гражданская война» — слишком сильное, но все равно я уверен, что предстоящие четыре года пребывания Трампа на посту президента США обещают стать временем его противостояния с половиной Америки, в котором пресловутый истеблишмент будет играть против хозяина Белого Дома. И кто победит в этой игре — большой вопрос.

Не следует недооценивать способность американской политической элиты переосмысливать ситуацию в стране и вокруг нее, и довольно быстро перестраиваться в соответствии с требованиями времени. Так случалось в американской истории не раз.

Американский истеблишмент — как бы плох или слаб он ни казался — великая сила.

Это вам не трусливая и скаредная российская псевдоэлита, в свое время испуганно поджавшая хвост от одного окрика нового хозяина Кремля.

Думаю, есть два варианта: или истеблишмент подчинит себе Трампа, заставит играть по правилам, или съест его со всеми потрохами, как в свое время — Ричарда Никсона.

Во всяком случае, хочу еще раз обратить внимание на прогноз вашингтонского ученого-историка Аллана Литхмана, прославившегося тем, что он едва ли не единственный правильно предсказал исход всех президентских выборов в США, начиная с 1984 — за исключением 2000 года. Правда, в оправдание его можно сказать, что на тех выборах проигравший Ал Гор завоевал большинство в целом по стране. Хотя и Хиллари Клинтон добилась такого же результата, даже более внушительного, в 2016 — что не уберегло и ее от поражения по итогам расклада голосов в коллегии выборщиков. Но в случае с Хиллари Клинтон вашингтонский историк изначально говорил, что в итоге она — так или иначе — не добьется победы.

А теперь Лихтман, предсказавший — вопреки всем предвыборным опросам, что на выборах верх одержит Трамп, пророчествует: новый президент не досидит в своем кресле до конца срока, влипнет в какой-нибудь скандал и в итоге вынужден будет покинуть Белый Дом — в результате импичмента, или чтобы избежать его.

Лихтман говорит, что не может рационально обосновать свой прогноз и ссылается на «внутреннее чувство». Что ж, иногда это чувство оказывается самым безошибочным.

Джерело: Эхо Москвы

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