Франція в очікуванні другого туру президентських виборів

Катерина Одарченко Політтехнолог

Катерина Одарченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еммануель Макрон та Марін Ле Пен

Можна прогнозувати, що вибори у Франції будуть менш драматичними ніж у США, проте жорстка боротьба між двома фіналістами неминуча

У другому турі виборів, який відбудеться 7 травня зустрінуться центрист Еммануель Макрон та ультраправа Марін Ле Пен. Кандидати йдуть з невеликим відривом та представляють протилежні політичні ідеї. Те, що у першому турі переміг центрист показує, що французи звертають увагу на основні програмні аспекти, а партії постійно ведуть комунікацію з своїми прихильниками.

Євроскептизм та радикалізм в міграційній політиці у Франції становив явку 78%, вона нижча, ніж на попередніх виборах, але це все одно історично висока явка. Французькі мігранти, які вже отримали громадянство та право голосу, мають страх аналогічного трампівського міграційного сценарію в США та французького «Брексіту». Також на явку спрацювало заяви праворадикалів, про невдоволення тим, що біженці та іммігранти отримують соціальну допомоги, а пересічні французи сплачують за них податки.

Чинний президент Франції, Франсуа Олланд, привітав переможця, а провладний кандидат соціаліст Бенуа Амон закликав голосувати у другому турі Еммануеля Макрона. Натомість їхній рейтинг не настільки популярний і Бенуа Амон, це підтвердив 6%. Не задоволення, французів політикою соціалістів, зокрема, і спричинило зростання популярності «Національного фронту». Електорат соціалістів не є вмотивований йти на вибори, тому їх підтримка є дуже хиткою для Макрона.

Найбільшим виграшним бонусом для Макрона може стати електорат Франсуа Фійона: «Немає іншого вибору, аніж проголосувати проти крайніх правих. Я проголосую за Еммануеля Макрона». Це прихильники республіканців (відбулась зміна назви з «Союзу за народний рух»), які в 2015 році на чолі з Ніколя Саркозі отримли перемогу на місцевих виборах над «Національним фронтом», яких лякає радикалізм Марін Ле Пен. Також з підтримкою центриста виступив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та політичні ваговики Німеччини.

Перший тур виборів показав, що у Марін Ле Пен є багато прихильників. Ультраправа кандидатка заявила, що йде у відставку з посади лідера «Національного фронту», що показує початок боротьби за інших електорат. Залишаючись на свої позиціях Ле Пен пом’якшить свою риторику, що продемонструє відхід від партійного радикалізму та зміну акцентів для розширення свого антиобразу.

Останні опитування показують, що Макрон з відривом переможе Марін Ле Пен у другому турі. Проте Франція залишається максимально розділеною в своїх електоральних симпатіях і на президентських виборах боротьба за владу у Франції не завершиться.

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