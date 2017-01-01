  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Катерина Одарченко
    Думки вголос

    Трамп-тиждень. Чим запам’ятається світу новий президент США після інавгурації?

    • Катерина Одарченко

      Політтехнолог

    • Сьогодні, 17:40
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Для американців є доволі табуйовані теми, до таких належать політичні відносини із Росією. З часів холодної війни кінця 20-го століття РФ у США не сприймається як рівноцінний політичний партнер

    Ера Трампа офіційно розпочалась. Вже тиждень у статусі глави держави – Дональд Трамп демонструє в практичній політичній площині свої політичні амбіції та лідерські здібності. Втім, початок його президентства не був безхмарним, як хотілось його прихильникам. Зокрема, в американській столиці Вашингтоні та інших містах не вщухли, посилились різноманітні громадські протести, марші незгоди з окремими програмними курсами нового президента Трампа.

    Перші політичні кроки містера Трампа

    Ще задовго до інавгурації Д, численні політичні аналітики з США та й України вказували, що найбільші політичні несподіванки від Трампа варто очікувати в перші 100 днів його правління. Хоча, як продемонстрував перший робочий тиждень і перші укази, несподіванки Трамп почав генерувати відразу. Для американської політичної практики його перші укази є нонсенсом, адже попередньо не були пропрацьовані адміністрацією з ключовими міністерствами американського уряду.

    Читайте також

    Цікаво, що вже перший тиждень діяльності нового презиента ряснів громадянськими протестами його противників. Певна річ в кількісному еквіваленті протести не становили прямої політичної загрози для самого Трампа. Втім взагалі ситуація, вкотре підтвердила припущення, що Трамп є одним із непопулярних президентів США. До слова, в громадському дискурсі активно тиражується політичний стереотип, що «Трамп є політичною маріонеткою Кремля». У зв’язку з цим, республіканській партій США вочевидь треба постаратися, аби мінімізувати репутаційні втрати для адміністрації Трампа від цього політичного кліше. Вже наприклад, навіть лідер республіканської більшості в Конгресі зауважує, що Америка й далі лишатиметься країною, де можна буде реалізувати еміграцію, а заяви республіканців і Трампа про «небезпечні мусульманські країни» є скоріш метафорою, ніж закликом до прямого обмеження еміграції до США людей з таких країн як Сирія, Лівія.

    Важливо розуміти, що для американського виборця є доволі табуйовані теми, до таких належать політичні відносини із Російською Федерацією. З часів Холодної війни кінця двадцятого століття, Росія не сприймається пересічним американцем як рівноцінний політичний партнер. Відповідно адміністрації Трампа й самим республіканцям навряд чи буде легко пояснювати пошук політичних, економічних компромісів, налагодження взаємовигідної політичної комунікації засобами «м’якої дипломатії» та поверхневого обґрунтування політичної доцільності. Очевидно, що у Трампа будуть намагатися злагоджувати гострі питання американсько-російських відносин.

    Що ж стосується української теми, то загалом в американських мас-медіа це питання не порушується. Вочевидь, воно стане актуальним, коли утвердяться відносин між Трампом та ключовими політичними лідерами країни і стане зрозуміло, яких політичних алгоритмів притримується Дональд Трамп. Ймовірно, Трамп корегуватиме свою позицію і щодо мігрантів, і щодо Росії, і щодо методів протидії міжнародному тероризму. Для цього вже є підстави. Так, прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей та канцлер ФРН Ангела Меркель з критичним зауваженнями прокоментували плани Трампа щодо змін міграційної політики.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    США Дональд Трамп
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Дмитро Корнійчук
    Дмитро Корнійчук

    Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Олена Білозерська
    Олена Білозерська

    Боєць Української добровольчої армії 

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ