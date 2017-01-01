Президентські вибори в Росії: народ очікує на бій гладіаторів
- Сьогодні, 22:07
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Розсилка
Реальна інтрига на виборах - це Путін vs Навальний
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Наверное я напишу банальность и все это уже давно поняли. Но, так сказать, для того, чтобы самому для себя сформулировать - лучше написать.
Возможно (всего лишь только возможно) Навальный в действительности Путину не страшен. Слишком малозаметый субьект по сравнению с такой глыбой галактического масштаба как Путин. И все, кто об этом с остервенением сейчас пишут - правы: у Леши нет ни малейших шансов и т.д.
Но! Все действия Кремля сейчас направлены на то, чтобы создать у народа абсолютно противоположное впечатление! Абсолютно! Вот ведь какая незадача!
Своим приговором Навальному и, в этой связи, недопуском его на президентские выборы, власть совершенно четко продемонстрировала, что реальная интрига на выборах - это Путин vs Навальный. Навальный и только Навальный. Ни Зюганов, ни Жириновский, ни Явлинский. А именно и только Навальный.
И чем сильнее власть его не пускает на выборы, тем четче именно только такая интрига и видится избирателю. Фактически власть сама шепчет это народу на ухо.
Теперь если эта состязание не состоится, избиратель просто не пойдет на матч. Но мы не объявляли такой матч! - возразит Кремль. Мы никогда не говорили, что он возможен.
А вот и объявили, скажу я. Вот этим своим судом и объявили... Не хотели, а объявили. Я не знаю как так случилось и как это работает. Но факт налично: матч объявлен. И если вы хотите, чтобы на трибунах было достаточно зрителей, то не обманите ожиданий своих сограждан.
В конце концов вы же строили Империю. Вот вы ее и построили. Вы дали народу хлеб. Многи ли, мало - но дали. Теперь народ хочет зрелищ.
А что может быть лучше хорошего боя гладиаторов? Настоящего, не постановочного. Так что вы уж не подкачайте. Покажите народу настоящее шоу. Иначе народ подумает, что Путин - трус. Вы же не хотите, чтобы народ так подумал? Или хотите?