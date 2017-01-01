Блокування російської «отрути» або чому рішення щодо «Дождя» було правильним

Костянтин Боровой Російський політик

Костянтин Боровой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Всеволод Синицин, buro247.ru

Європі слід активно реагувати на поширення російської пропаганди

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В России есть лишь имитация свободной прессы. Если говорить о свободных журналистах – то этих отобранных - единицы, и они проходят «процедуру» допуска. Они тоже лишь внешне демонстрируют свободу прессы. Такой механизм можно назвать более изощренным, хитрым инструментом российской пропаганды. Это такой себе новый способ продать бочку меда с ложкой дегтя. Хотя, наверное, в данном случае наоборот: бочка дегтя с ложкой меда. В России нет ни одного свободного средства массовой информации, это нужно запомнить. Они все заблокированы, например, с помощью провайдеров.

Нужно четко понимать, что пропаганда – это инструмент войны. И его использование часто более эффективно, чем сами боевые действия. Этот инструмент нужно рассматривать с точки зрения войны, его нужно тщательно исследовать и тем самым защищать свою территорию, своих граждан. События в Крыму и на Востоке Украины привели к колоссальным жертвам, что показывает, насколько высока цена российской пропаганды. С пропагандой нужно бороться также как с бандитами, и ее нужно правильно квалифицировать.

В России все средства СМИ, телеканалы, как бы они не назывались, не декларировались как демократичные и либеральные, не являются таковыми, все свободные – уже давно подавлены. И «Дождь» когда-то запрещали, а «Эхо Москвы» в прошлом тоже был свободным СМИ. Украина в состоянии и в праве запрещать такое «вещание».

Я выступал ранее в Европарламенте по теме пропаганды как инструмента введения войны и говорил о необходимости оказывать ему сопротивление. Европарламент уже одобрил резолюцию о противодействии российской пропаганде, но ведь теперь нужно действовать. Мы видим, как влияет пропаганда на людей в России – это абсолютные отравление сознания «ядом». Россияне оправдывают «людоедство»: уничтожение госпиталей, детей в Сирии, сбитый Боинг… Они понимают, что это было преступление, понимают, что приказ отдавал российский президент и все равно поддерживают такие действия Москвы - это результат воздействия «яда».

Правительство Украины обязано делать такие вещи как запрет «Дождя» для украинских граждан, а Европа, в свою очередь, тоже должна следовать такому примеру, ведь там сейчас наблюдается бездействие. Мой посыл к Европе: исследовать механизмы работы пропаганды. Ведь она в таком виде, как сейчас – явление новое для мира. Нужно изучать, как она воздействует на массовое сознание, какие механизмы, в частности и НЛП, применяются. Ведь у нацистов этого не было, именно Россия впервые применила пропаганду с использованием современных технологий. А кроме того, нужно быстро реагировать на это распространение «яда». Ведь главной целью российской пропаганды является раскол Европы, создание нацистских партий. Не нужно делать вид, что все это не происходит, иначе эффект будет очень опасным для человечества в целом.

Украина же демонстрирует, что видит «эпидемию» этого вируса и реагирует. Украинские «врачи» первыми начали бороться с ним.

Джерело: Апостроф

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