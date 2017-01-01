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    Думки вголос

    Чому в РФ не зраділи новому послу США

    • Костянтин Боровой

      Російський політик

    • Сьогодні, 00:03
    • Розсилка
    <span>Джон Хантсман - посол США в Росії</span>
    Фото: Gage Skidmore / Flickr
    Джон Хантсман - посол США в Росії

    Провокатор Олексій Пушков намагається зберегти свій вплив на рішення Кремля

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    У России исчезли какие-либо иллюзии по поводу новой администрации Белого дома. Первый момент, который следует учитывать в нынешней ситуации: РФ помнит себя членом «большой восьмерки», когда ее мнение о международных делах не просто учитывалось, а порой было решающим. Если раньше существовала позитивная составляющая внешней политики России, она оказывала влияние на развитие человечества, то теперь, превратившись в изолированную империю зла, РФ стала мешать развитию международных отношений. Надежда Кремля на то, что новая роль России будет признана, ни на чем не основана. Россия будет продолжать оставаться в изоляции до тех пор, пока она сама не изменится, пока не превратится в члена содружества цивилизации. Сегодня роль России – антигуманная, антицивилизационная.

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    Сам Пушков, будучи посредственным журналистом и провокатором, пытается сохранить свое влияние на решения Кремля, на отношение Кремля к новой политике. Пушков – один из тех, кто формулировал концепцию изоляции РФ и поддерживал роль России как «ужасного ребенка». Для Пушкова поддерживать эту конфронтацию с Западом и всем остальным миром – просто вопрос политического выживания. Он не может отказаться от этой роли.

    Трамп окружает себя людьми, которые не нравятся Пушкову – это граждане США, которые заинтересованы в процветании собственной страны. Пушкова бы устроило, если бы Трампа окружали сотрудники КГБ, которые влияли бы на политику США и даже на эту новую роль России, не соблюдающую международные соглашения. Трамп себе этого позволить не может, он - президент США. Как бы сильно ни было влияние российских спецслужб, он будет проводить политику, в которой заинтересованы США, а не Кремль. Выбор Трампа – это не эмоциональный, не временный, а концептуальный выбор. И это выбор не только Трампа, а и Конгресса. Вот до этого Трамп попытался назначить Флинна высшим чиновником администрации, но его контакты не устроили никого – ни президента США, ни Конгресс, ни прессу.

    Россия продолжает верить в свое возможное включение в международную политику, поэтому предлагает в качестве элемента сотрудничества свою достаточно провокационную политику по Сирии. Как и ожидалось, Путин путает свою роль президента большой страны с ролью руководителя спецслужб, который предлагает свои услуги по контактам с террористами. Я не думаю, что в этом заинтересованы США. У них есть собственная система разведки. И довольно примитивная структура российских разведывательно-диверсионных организаций вряд ли может быть полезна американцам. В случае чего найти прямые контакты с террористами можно и без Главного разведывательного управления. Фактически, Россия предлагает не борьбу с угрозами, связанными с террористическими организациями, а посредничество и брокерство. Но такой посредник просто не нужен.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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