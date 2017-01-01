Євробачення без Самойлової: чому рішення України - надмірне милосердя

Костянтин Боровой Російський політик

Костянтин Боровой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Треба брати приклад з Росії, яка за той самий злочин не тільки покарала Савченко терміном, а й попередньо викрала її

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Это половинчатое решение СБУ. Я что-то не слышал, чтобы это было распространенной практикой, когда правоохранительные органы предупреждают преступника о том, что его могут арестовать за совершенные преступления, а СБУ сделала именно это. Милосердие, наверное, предполагает информировать о том, что ее могут арестовать, но вот говорить о том, что ее не пустят, чтобы ее не преследовать. Надо брать пример с России, которая за то же самое преступление не только наказала сроком Надежду Савченко, но и предварительно выкрала ее с территории Украины. Это ведь преступление. Вся правоохранительная система должна быть настроена на то, чтобы каждое уже совершенное преступление было наказано, чтобы неповадно было остальным. А делать что-то, как СБУ, чтобы преступление не было наказано – это какой-то буддизм, чрезмерное милосердие.

Российская пропаганда уже реагирует, конечно, на решение СБУ. Основная установка: Украина сошла с ума, Украина выступает против гуманитарных обменов – всякий бред. Украина предпринимает необходимые усилия, чтобы предотвратить пропагандистское воздействие на граждан Украины – этого достаточно. А реагировать на пропаганду и тем самым доставлять удовольствие всей этой соловьевщине и киселевщине – не стоит обсуждать даже этот вопрос. Конечно, они будут по-прежнему врать, обвинять Украину во всех грехах, делать вид, что жертвы это они, а не граждане Украины, которых каждый день убивают. Их не на концерт не пускают, а их убивают.

Соблюдение закона создает иногда некоторые неудобства. Нельзя пересекать границу в районе Керчи – это незаконно, это преступление. Хотя, например, жителям Ростовской области, наверное, это ближе, но каждый из них должен знать, что это уголовное преступление. И во многих других случаях: работать – это тяжело, а украсть – легко. Из этого же не следует, что нужно красть. Поэтому соблюдать закон, научить этому своих граждан и всех, кто его нарушает на территории Украины – это обязанность не только государства и правоохранительных органов. Это обязанность каждого гражданина Украины.

Не думаю, что Запад воспримет риторику российской пропаганды. Ведь решение по Самойловой основывалось на законе, и об этом было официально заявлено. Люди, уважающее закон, поймут, что на территории Украины действует закон — обязательный для всех.

В Кремле теперь сидят и думают над тем, что делать дальше после этого запрета на въезд Самойловой в Украину. Они будут пытаться использовать пропаганду, чтобы провести все-таки эту Самойлову. Это циники, которые могут заставить Самойлову все равно лететь, чтобы ее подвергли аресту или депортации. Но депортация – это нарушение законов Украины. Если совершенно преступление, то преступник должен предстать перед судом и отвечать за свои действия.

Джерело: Апостроф

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