Катастрофічний сценарій для Путіна і його оточення неминуче наближається

Костянтин Боровой Російський політик

Костянтин Боровой

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Це останні вибори, на яких Путіну вдасться провести свого кандидата, або перемогти самому

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Подготовка к выборам президента России уже началась и уже довольно активно. Выдвижение Навального, как человека, который должен активизировать псевдоконкурентную среду – уже произошло. Основная задача Путина – сохранить созданную конфигурацию власти, окружение.

Может ли Путин выдвинуть еще нового кандидата? Я думаю, что он перешагнул уже неразрешенный третий срок. В этом смысле он двинулся вопреки конституции. Соблюдать дальше какие-то формальности, думаю, что он не заинтересован. Хотя сделать такой же ход, как он сделал, выдвинув Медведева, фактически декоративную фигуру, он может. Но, по существу, правителем остается он – в этом потребность его окружения, его сторонников, которые значительно уменьшились в последние время. Потому что и внешнеполитические и внутриполитические действия – очень неэффективны. И признается даже в какой-то степени и самим Кремлем. Основная задача и проблема для этих выборов – сохранения лояльности окружения. Я думаю, что действия по смене губернаторов, напряжение с Лукашенко – это проявление этого самого кризиса лояльности. Это проблема, которая больше всего сейчас волнует Путина. Поскольку формально победить с помощью Навального или без – можно, но проблема лояльности самими выборами не решается, она в большей степени связана с экономическим положением внутри страны и политическим положением вне страны, хотя эти обе проблемы очень связаны.

Скажем, сам проект Навального – кремлевский и в этом нет никаких сомнений. Он предпринят для того, чтобы обеспечить явку, обеспечить по существу видимость выборов. Потому что победить силовым путем Путин может, но если не будет обеспечена пропагандистскими инструментами необходимая явка на выборах, не будет подтверждена лояльность общества, то это серьезная потеря. Выборы, которые бойкотируют большинство политических сил и на которых происходит явка, скажем, 12% — это конечно, очень серьезный ущерб лояльности, доверия, а значит – стабильности этой власти.

Сейчас к выборам готовятся регионы, удаляются слабые звенья. Насколько я понимаю, это, возможно, последние выборы, на которых Путину удастся провести своего кандидата, или победить самому.

Нужно также учитывать, что сегодня для Путина проблема номер один – это санкции. И не столько из-за экономических причин, сколько из концептуальных. Он теряет в глазах избирателей роль влиятельного лидера. Некоторые избиратели начинают понимать, речь идет о том, как его воспринимают на Западе. И это постепенно проникает в сознание многих граждан России, и это очень серьезный удар по престижу Путина и по состоянию лояльности населения.

Но проблема состоит не только в снятии санкций, внешнеполитических усилиях, проблема в профессиональном управлении экономикой. Любое проявление профессионализма воспринимается вот этой группой окружения Путина как нелояльность с их точки зрения. Поэтому случай с министром экономики – это не просто борьба за позицию, но еще и попытка выкрутить руки профессионалам, которые ориентируется на объективные обстоятельства.

Многие сейчас говорят о роли Кириенко в выборах, однако он так и не стал членом команды, таким как Игорь Сечин или Сергей Иванов. Он, как и Кудрин и многие другие из либеральной тусовки, находится на ролях обслуживающих. А само окружение президента РФ очень поглощено внутренними проблемами. Состояние общества, умов, это то, что в меньшей степени волнует Игоря Сечина. В его области ответственности – создание персональных запасов для Путина, для части его окружения – золота партии. Он понимает, что после того, как они будут отстранены от власти, этот фактор может сыграть положительную роль. Сегодня они уже думают уже о катастрофическом сценарии, который неминуемо приближается. По всем кремлевским оценкам, это видно со слов экспертом, они хорошо понимают, что момент «Ч» приближается, когда нужно будет быстро эвакуироваться не из страны, а из Кремля.

Конечно же, что для Путина будет необходимо победить в первом туре, чтобы результаты этих выборов не вызывали сомнений. Эти цифры в чистом виде всегда нарисованные, не имеющие отношения к реальности. И предыдущие выборы это показали. Это все предмет переговоров в Кремле, это никакого отношения к реальности не имеет. А социологические службы скорее прогнозируют желание Кремля, чем реальную ситуацию. Сегодня 45% россиян не довольны властью, это по официальным данным, поэтому ясно, что фактическая цифра перевалила за 50%. Это те, кто готов голосовать не просто не за Путина, а именно против него.

Предпринимаются серьезные усилия для того, чтобы нивелировать этот процесс. Чтобы цифры, которые они озвучат, покажут, в какой-то степени не противоречили бы реальности. Ведь будет несостыковка, если на улице начнутся массовые протесты, а цифры будут на уровне 86% поддержки.

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