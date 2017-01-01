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    Думки вголос

    Кремль готує нові капості: під загрозою не лише Україна

    • Костянтин Боровой

      Російський політик

    • Сьогодні, 07:36
    • Розсилка
    <span>Георгій Побідоносець на малому куполі Сенату в Московському Кремлі.</span>
    Фото: The Moscow Kremlin Museums
    Георгій Побідоносець на малому куполі Сенату в Московському Кремлі.

    Росія не змогла розколоти Захід і нав'язати йому своє бачення ситуації в Україні

    Росія не змогла розколоти Захід і нав'язати йому своє бачення ситуації в Україні. Більше того, розкол по лінії ЄС-США теж не відбувся. Завдяки провокаціям, що відбувалися в Сирії, Росія знову підтвердила свою непередбачуваність і неадекватність. Недотриманням угод вона налякала Захід.

    Технологія дій Кремля полягає в створенні за допомогою провокацій різних напружених ситуацій. Будь-яка нестабільність допомагає проводити політику з розколювання Європи і західної спільноти, примушувати до переговорів і дій у відповідь. Грубо кажучи, робити все, щоб не забували про існування Росії. Нові провокації, безумовно, будуть. У зв'язку з тим, що Кремль зовсім слабшає і не може проводити масштабну пропагандистську кампанію, у нього не вистачає ресурсів на військові авантюри. А дрібні капості продовжить робити обов'язково. Ймовірним місцем для таких капостей залишається Сирія, але не виключені дії на території України.

    Нові санкції проти Кремля, згідно з декларацією саміту G7, можуть бути застосовані після цих провокацій. Наше завдання зараз - чекати й намагатися вгадати, де президент РФ Володимир Путін організує чергову провокацію або серію провокацій. З огляду на таку стратегію Кремля, не варто розраховувати на просування в Нормандському та Мінському форматах, оскільки основна технологія, яку там застосовує Росія, - шантаж.

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    Від майбутньої зустрічі Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном теж не варто нічого очікувати. У Макрона досить жорстка позиція, думаю, що він нагадає Путіну про його зобов'язання і зобов'язання Росії поважати чужі кордони. Прозвучать ритуальні слова про співпрацю. Путін використає цю зустріч для того, щоб просувати свою ідею про безглуздість санкцій, непотрібність ізоляції Росії. У цій зустрічі буде більше протокольного, ніж якихось просувань. Сам Путін не зацікавлений в цьому просуванні і робить все, щоб воно було неможливим.

    Путін зацікавлений тільки в досягненні однієї мети - збереженні його особистої влади та влади його групи. Для того, щоб зберігати владу, потрібно проводити цю політику ізоляціонізму.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Росія Сирія санкції Путін Україна
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