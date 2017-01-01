«Отруєння» пропагандою: навіщо Путін створює інформаційні війська

Костянтин Боровой Російський політик

Костянтин Боровой

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG

Шойгу своєю заявою просто формалізував дії РФ щодо поширення пропаганди

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Информационная среда никогда не была инструментом ведения войн. После того, как этот инструмент испробовал один господин в Германии в середине 20 века и доигрался до международного трибунала, никто больше не пытался его использовать. За последние несколько десятков лет появились новые информационные каналы, новые технологии. Как всегда, военные пытаются использовать их как оружие. Мы видим, как это было использовано для воздействия на самую сердцевину США – на институт демократии, институт выборов. Кроме того, в последнее десятилетие были разработаны технологии воздействия на общественное мнение, началось с разработки нейролингвистического программирования, а теперь это инструмент массового воздействия на общественное мнение, сравнимое с оружием массового поражения.

Россия же впервые использовала это против своих якобы врагов через Интернет, через пропаганду в западных СМИ, через подкуп журналистов, политиков, и этот инструмент оказался очень эффективным. Не зря ведь недавно Европарламент принял постановление о противодействии информационному пропагандистскому воздействию. Потому что в результате оказалось, что Россия может воздействовать на решение избирателей не только в США, но и в европейских странах: продвигаются националистические радикальные партии при помощи российских денег. А цель Кремля – это дезинтеграция западного сообщества, что, похоже, и совпадает с целями террористических организаций. Недаром обнаружено взаимодействие российских спецслужб с самыми отвратительными террористическими организациями, такими как «Исламское государство» и другие. Причина всех этих явлений одна – Кремль, Путин. Противодействовать им можно на информационном поле битвы. Это по сути война, а Запад не готов к такому прямому противостоянию.

Шойгу своим заявлением просто формализовал эти действия РФ, сделав официальное заявление насчет того, что уже было раньше. Долго скрывать все это - невозможно. Ведь для такой деятельности нужно готовить специалистов. Когда человечество придумало авиацию, нужно было готовить инженеров и техников, которые ремонтируют авиацилонную технику и строят аэродромы, умеют управлять этой техникой. Вот и сейчас создается подразделение в различных военных училищах и академиях, нужны специалисты самого разного уровня, владеющие языками программированиями и технологиями хакеров - фактически террористов и преступников в этой среде.

США, Франция и Германия, Венгрия, Греция – во многих странах уже сейчас распространяется российская пропаганда. Российские спецслужбы осуществляли активно свою пропагандскую деятельность и в Черногории, где готовился военный переворот и убийство премьер-министра. Тут нужно говорить о том, что эти пропагандистские технологии массово воздействуют на сознание людей, они похожи на методику воздействия отравляющих газов. В свое время отравляющие газы появились в начале 20 века, тогда же был разговор о необходимости запрета использования этого вида оружия, потому что он приводил к тяжелым видам инвалидности и воздействовал только на живую силу. Сейчас эти пропагандисткие информационные технологии воздействуют на сознание, они превращают свободных людей в «зомби». Пропаганда в свободных обществах не эффективна, ей противодействуют свободные СМИ, законы о распространении информации. А вот в обществах закрытых, и полузакрытых – там эффективность воздействия значительно выше.

Часть проблем в Украине с пропагандисткой машиной были связаны с недостаточным развитием информационной среды. Крупные компании, скупленные российскими спецслужбами просто перекрывали свободное распространенные информации, поэтому и получались зомбированные массы людей на Востоке Украины, в Крыму. Крым – очень хороший пример в этом плане. Фактически, Украина никак не могла обеспечить по разным причинам, в частности, и финансовым, свободное распространение информации – альтернативную точку зрения. А результат – совершенно зомбированные люди, может и не все, а необходимая часть, которая позволила осуществить РФ оккупацию.

Пропаганда - это очень новое явление, оно похоже по воздействию на газы, яды, применяемые нацистской Германией. Химические вещества, газы, которые раньше называли «невидимой смертью». Пропаганда также «растворяется в воздухе». Тогда в нацистской Германии продумывали нейтрализаторы такого газа. Но быстро убедились в том, что самый эффективный метод борьбы – это все-таки соглашение о неиспользовании газа для отравления людей. Но надо бороться не с проявлениями болезни, не с ее симптомами, а с самой болезнью. Лечить нужно саму Россию. Проблема номер один – это опасность, которую представляет власть в России, власть криминальная, которая использует институты государства для террористической деятельности в информационной среде.

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