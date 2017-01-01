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    Думки вголос

    США готують удар по всіх військових підприємствах Путіна

    • Костянтин Боровой

      Російський політик

    • Сьогодні, 06:24
    • Розсилка
    Путінський режим
    Фото: EPA/UPG
    Путінський режим

    Санкції проти союзників Путіна зачеплять і Росію

    Перед ударом американців по сирійських військах був явний прокол, пов'язаний з тим, що асадівські війська напали не просто на опозицію, а на опозицію, що співпрацює з силами коаліції. Це новий момент. Москва уникає таких конфліктів. В даному випадку все було зроблено за протоколом - асадівські сили попередили, а їх знищення почалося після того, як вони не виконали вказівки сил коаліції.

    Такі дії сил Башара Асада можуть посилити розбіжності між Москвою і Вашингтоном щодо сирійського питання. Іранці, «Хезболла», асадівці - провокуючі фактори в умовах війни. Тому що вони мають власні цілі, завдання, інтереси. Вони не дуже погоджують їх з Москвою. До моменту, поки не вистачає озброєння і підтримки, вони намагаються погоджувати, а потім діють самостійно. Наприклад, ІДІЛ, який, безумовно, співпрацює і з Асадом, і з Москвою, але до тих пір, поки це вигідно йому. Коли це невигідно - вони перетворюються на самостійну мало керовану силу. Зараз немає сумнівів в тому, що Москва тісно взаємодіє з ІДІЛ та іншими терористичними організаціями, в тому числі і через своїх представників. Фактично ІДІЛ очолює колишній офіцер Міністерства внутрішніх справ СРСР. Зрозуміло, що він і співробітником КДБ був, і взаємодіяв з іншими спецслужбами, зокрема з ГРУ.

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    Нові санкції США (нижня палата американського Конгресу прийняла законопроект, який, у разі його схвалення в Сенаті, зобов'яже президента США ввести санкції проти союзників режиму президента Сирії, які активно співпрацюють і з РФ, - «Апостроф») можуть мати серйозні наслідки, хоча вони і не такі радикальні, як ті, що застосовувалися раніше до Ірану. Формально під санкції потрапляють всі військові підприємства Росії. Адже вони тією чи іншою мірою співпрацюють з режимом Асада.

    Але й американці намагаються уникнути таких дипломатичних конфліктів. Це скоріше постріл у повітря, попередження російським підприємствам про те, що співпрацювати з Асадом заборонено. Адже дотепер відкрито поставлялися не тільки комплектуючі, але й серйозне озброєння: С-300, С-400, танки, знаряддя. Поки співпраця з режимом Асада та Іраном здійснюється Москвою відкрито.

    Джерело: Апостроф

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    ІДІЛ США санкції ГРУ путінський режим військові КДБ
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