Туреччина віддаляється від Європи: Ердоган поводиться як Путін

Костянтин Боровой Російський політик

Костянтин Боровой

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Фото: flickr.com/unaoc Президент Туреччини Реджеп Ердоган

Президент Туреччини допоміг євроскептикам, які не хотіли вступу країни до ЄС

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Эрдоган пошел по пути авторитарного режима, прижав своих политических оппонентов и противников, свободную прессу. Успешное проведение в этой стране референдума – это высокая степень концентрации власти, которая очень опасна для Турции. В Турции присутствовал стабилизирующий, автономный фактор – турецкие военные. Но Эрдогану удалось разрушить его. Он достаточно жестко подавил сопротивление.

Думаю, что Эрдоган с каждой минутой теряет шансы на вхождение в европейское сообщество. Все потому, что он отказывается от некоторых принятых в Евросоюзе международных стандартов, связанных со свободой слова, функционированием политических оппонентов. Такое положение вещей он объясняет так же, как и Путин, – борьбой с терроризмом. Однако почему-то борьбы с терроризмом нет, а отсутствие свободы слова, отсутствие независимой прессы, политических оппонентов – это все существует.

Турки, живущие в ЕС, граждане европейских стран, которые адаптировались, приняли и разделяют демократические ценности, будут продолжать жить там и дальше. Но сама Турция отдаляется от Евросоюза – в этом сомнений нет. А в это время продолжается конфликт в Сирии, который через Турцию влияет на Европейский Союз. Однако миграционное соглашение – это предмет переговоров, от которых Турция не откажется. Тем более, что количество разумных людей в окружении Эрдогана остается значительным.

Европейский Союз – ведь не группа из семи человек, которые принимают решение за весь блок. Это набор законов, стандартов. Если страна не подходит под эти стандарты, то ЕС открыто и откровенно сообщает: «У вас тюрьмы переполнены политическими оппонентами. Вы закрыли несколько свободных СМИ, а журналистов преследуете, и они вынуждены эмигрировать. Приводите все это в порядок, лишь тогда будет разговор о ЕС». Но сейчас Эрдоган каким-то образом помог евроскептикам, которые не хотели вступления Турции в Евросоюз. Он сместил Турцию в ту область, которая не предполагает возможности участия этой страны в Евросоюзе. Ортодоксальная страна, продвигающая агрессивный ислам – это не тот союзник, который нужен Европейскому Союзу.

Вступления Турции в ЕС не может быть, потому что этот альянс регулируется законами, а не настроениями тех или иных политиков, а значит, не предполагает, что государство, в котором журналистов сажают в тюрьму, а политических оппонентов расстреливают на стадионах, может быть членом Евросоюза. Все просто.

Джерело: Апостроф

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