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    Думки вголос

    Марін Ле Пен на виборах у Франції повторить долю свого тата

    • Бачо Корчилава

      Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні

    • Сьогодні, 13:46
    • Розсилка
    Марін Ле Пен
    Марін Ле Пен

    Історія має властивості повторюватися

    Мовою оригіналу

    Исходя из того что читаю и последних замеров во второй тур выборов во Франции выйдут Эмануэль Макрон и Марин Ле Пен. А окончательно победит с высокой вероятностью Макрон. 

    Тем более одного Ле Пена во втором туре выборов президента Франции я уже помню. Это был отец Мари Ле Пен, Жан-Мари. В 2002 году он тоже как и его дочь сейчас, был одним из фаворитов и прошёл во второй тур. Лозунги папы Ле Пена были такие же как сегодня у дочери.

    Но перспектива получить радикального Президента отрезвила французов и Ле Пен тогда проиграл Жаку Шираку, который во втором туре набрал 83 процента голосов. 

    Так что думаю и в этот раз история повторится.

    Джерело: блог Бачо Корчилави

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    ЄС вибори Франція Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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