Марін Ле Пен на виборах у Франції повторить долю свого тата
- Сьогодні, 13:46
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Історія має властивості повторюватися
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Исходя из того что читаю и последних замеров во второй тур выборов во Франции выйдут Эмануэль Макрон и Марин Ле Пен. А окончательно победит с высокой вероятностью Макрон.
Тем более одного Ле Пена во втором туре выборов президента Франции я уже помню. Это был отец Мари Ле Пен, Жан-Мари. В 2002 году он тоже как и его дочь сейчас, был одним из фаворитов и прошёл во второй тур. Лозунги папы Ле Пена были такие же как сегодня у дочери.
Но перспектива получить радикального Президента отрезвила французов и Ле Пен тогда проиграл Жаку Шираку, который во втором туре набрал 83 процента голосов.
Так что думаю и в этот раз история повторится.
Джерело: блог Бачо Корчилави