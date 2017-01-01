Не чекайте швидких змін в Росії і Білорусі

Бачо Корчилава Колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні

Бачо Корчилава

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чи змінять щось у Росії і Білорусі мітинги які проходять?

В ближайшие годы нет. Потому что такое переодически там происходит, но не имеет никакого результата.

Знаете почему я не верю в то что сейчас в этих двух странах, а особенно в России может что-то изменится?

Ответ прост - у них нет пока положительного примера в большом масштабе. Страны Балтии и Грузия для них примером служить не может.

А вот пример Украины, если она сможет стать развитым, экономически сильным, стабильным и демократическим европейским государством, сможет послужить не только примером, но и импульсом к большим изменениям. И только тогда произойдёт демонтаж тех режимов, которые сейчас в Белорусии и России.

А пока так как есть, не ждите что там что-то изменится. Изменения во всем этом регионе начнутся с Украины, и никак по другому. А если такие изменения начнутся, то Украина станет реальным лидером региона.

Джерело: блог Бачо Корчилави

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»