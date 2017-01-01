Як держави Перської затоки виховують Катар. Уроки для України
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Україна досі не зробила нічого подібного стосовно Московії...
«Саудівська Аравія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром, звинувативши його в підтримці тероризму.
Держави Перської затоки оголосили про закриття транспортних зв'язків з Катаром і дали катарським гостям і жителям міст два тижні, щоб залишити країни.
Саудівська Аравія також закриває кордон і зупиняє повітряний і морський рух з Катаром, закликаючи "всі братські країни і компанії, зробити те ж саме».
МЗС Бахрейну виступив із заявою про те, що відкличе свою дипломатичну місію з катарської столиці Дохи, протягом 48 годин, і що все катарські дипломати повинні покинути Бахрейн в той же період.
Про відкликання дипломатичних місій заявили Єгипет, ОАЕ і Саудівська Аравія.
Єгипет також оголосив про закриття свого повітряного простору і морських портів для всіх катарських перевезень «для захисту своєї національної безпеки».
Україна досі не зробила нічого подібного стосовно московії.
Коли ми питаємо в президента, уряду та депутатів - чому?
Вони підморгують і кажуть, що ми не розуміємо вищої доцільності...
Джерело: блог Дмитра Корчинського