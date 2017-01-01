100 мільйонів за Насірова. Плювок в очі громадськості

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

фото: tsn.ua Романа Насірова випустили під заставу

Наближений до Порошенка глава Фіскальної служби Насіров вийшов під заставу в 100 млн грн.

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Таким образом, Банковая дала ряд четких сигналов:

Никто без ведома президента из его окружения не сядет в тюрьму. Поэтому продолжайте спокойно работать на коррупционных схемах, выполняя указания сверху - вас прикроют «Дело Насирова» планируется бесконечно затягивать в судах, а потом - закрыть из-за недостатка улик. Порошенко не даст американцам оказывать на себя давление с помощью НАБ. Оперативный выбор пропрезидентского аудитора НАБ скоро приведет к смене главы этого органа. Насирова уже никто не будет трогать. А будущие руководители НАБ получили пример, что бывает с теми, кто пытается играть в свою игру и идти против президента, надеясь на поддержку американцев.

Ну, про открытый плевок в лицо обществу я уже не говорю. Не доросло еще общество до своих собачьих будок...

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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