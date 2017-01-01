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    Думки вголос

    100 мільйонів за Насірова. Плювок в очі громадськості

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 09:26
    • Розсилка
    Романа Насірова випустили під заставу
    фото: tsn.ua
    Романа Насірова випустили під заставу

    Наближений до Порошенка глава Фіскальної служби Насіров вийшов під заставу в 100 млн грн.

    Мовою оригіналу

    Таким образом, Банковая дала ряд четких сигналов:

    1. Никто без ведома президента из его окружения не сядет в тюрьму. Поэтому продолжайте спокойно работать на коррупционных схемах, выполняя указания сверху - вас прикроют
    2. «Дело Насирова» планируется бесконечно затягивать в судах, а потом - закрыть из-за недостатка улик.
    3. Порошенко не даст американцам оказывать на себя давление с помощью НАБ. 
    4. Оперативный выбор пропрезидентского аудитора НАБ скоро приведет к смене главы этого органа. Насирова уже никто не будет трогать. А будущие руководители НАБ получили пример, что бывает с теми, кто пытается играть в свою игру и идти против президента, надеясь на поддержку американцев.

    Ну, про открытый плевок в лицо обществу я уже не говорю. Не доросло еще общество до своих собачьих будок...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко суд НАБУ Роман Насіров
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