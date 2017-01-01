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    Думки вголос

    Чому влада не застосовує силу для припинення вугільної блокади

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 09:43
    • Розсилка
    Блокада Донбаса
    Фото: Facebook/ shtab.blokady
    Блокада Донбаса

    Хто ж отримає більше вигоди?

    Мовою оригіналу

    1. Власть сомневается, что «силовики», кроме высоких начальников в кабинетах, будут выполнять ее приказы. Никто из исполнителей нижнего звена (селфи-полицеских или «сбушников») не хочет получить пулю за власть, которую тайно ненавидит.
    2. Власти выгоден очередной резонансный информационный повод, чтобы отвлечь внимание населения от катастрофы в экономике и грабительских коммунальных платежей. А также от других важных тем - от провала «минских» договоренностей до инициативы Тимошенко об отставке премьера Гройсмана.
    3. И Порошенко, и Яценюк-Турчинов на грядущих парламентских и президентских выборах собираются окучивать патриотический электорат (в частности - военных, добровольцев, их семьи). А значит - им совершенно не надо получить ярлык «карателей ветеранов АТО».
    4. Власти выгодны проблемы у Ахметова, чтобы он был более сговорчивее по политическим и экономическим вопросам. Хотя куда уж больше
    5. Банковой в информационном плане выгодно показать стране, к какому коллапсу мы можем прийти без угля с Донбасса. Чтобы нивелировать критику о том, почему мы по-прежнему торгуем с ДНР/ЛНР. Мол, мы бы уголь не покупали у сепаров, но вы посмотрите, что происходит без него
    6. Под шумок можно еще украсть денег на срочной закупке угля из ЮАР, Занзибара, Танзании или других стран
    Джерело: блог Дмитра Корнійчука
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Володимир Гройсман зона АТО Донбас ДНР Луганщина ЛНР вугілля Рінат Ахметов Донетчина
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