Чому влада не застосовує силу для припинення вугільної блокади
- Сьогодні, 09:43
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Розсилка
Фото: Facebook/ shtab.blokady
Блокада Донбаса
Хто ж отримає більше вигоди?
Мовою оригіналу
- Власть сомневается, что «силовики», кроме высоких начальников в кабинетах, будут выполнять ее приказы. Никто из исполнителей нижнего звена (селфи-полицеских или «сбушников») не хочет получить пулю за власть, которую тайно ненавидит.
- Власти выгоден очередной резонансный информационный повод, чтобы отвлечь внимание населения от катастрофы в экономике и грабительских коммунальных платежей. А также от других важных тем - от провала «минских» договоренностей до инициативы Тимошенко об отставке премьера Гройсмана.
- И Порошенко, и Яценюк-Турчинов на грядущих парламентских и президентских выборах собираются окучивать патриотический электорат (в частности - военных, добровольцев, их семьи). А значит - им совершенно не надо получить ярлык «карателей ветеранов АТО».
- Власти выгодны проблемы у Ахметова, чтобы он был более сговорчивее по политическим и экономическим вопросам. Хотя куда уж больше
- Банковой в информационном плане выгодно показать стране, к какому коллапсу мы можем прийти без угля с Донбасса. Чтобы нивелировать критику о том, почему мы по-прежнему торгуем с ДНР/ЛНР. Мол, мы бы уголь не покупали у сепаров, но вы посмотрите, что происходит без него
- Под шумок можно еще украсть денег на срочной закупке угля из ЮАР, Занзибара, Танзании или других стран
Джерело: блог Дмитра Корнійчука
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