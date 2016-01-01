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    Думки вголос

    ЦРУ та Пентагон аплодують стоячи, або Як Путін обманув Донбас

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Вчора, 12:09
    • Розсилка
    Володимир Путін
    Фото: joinfo.ua
    Володимир Путін

    Говорити про примирення з Росією в Україні - поставити хрест на політичній кар'єрі. Донбас, який сподівався повторити долю Криму, взагалі обдурили і кинули

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    Ну что - устроим срач?

    Так вот, если оценивать трезво, то вмешательство Кремля в ситуацию на Донбассе, что и привело к АТО, - это одна из наиболее серьезных стратегических ошибок Путина.

    Уже тогда было ясно, что Крым был получен Россией по договоренности с американцами, которые дали на то указание Турчинову. Возможно, в обмен за отказ поддерживать Асада в Сирии. И некие унылые санкции роли бы уже не играли. Покричали - и забыли. Зато Москва больше не подвешена за одно место Черноморским флотом, по теме коего постоянно спекулировал Киев.

    Мало того, достаточно было бы пары лет, чтобы голосами юго-востока в Украине к власти вновь пришла пророссийская власть. Как мы видели в 2006-м. Да и сам Порошенко изначально был марионеткой олигархов.

    Но нет. Решили сделать еще и прокладку от НАТО на Донбассе под видом Приднестровья. И таки продавить вопрос федерализации.

    И понеслось.

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    В итоге лояльные России украинцы изменили свое мнение о старшем брате. Говорить о примирении с Россией в Украине - поставить крест на политической карьере. Донбасс, который надеялся повторить судьбу Крыма, вообще обманули и бросили. Экономические связи разрушены и неизвестно восстановятся ли. Сама Россия получила клеймо агрессора, а серьезные западные санкции ударили по ее экономики. А ведь благодаря продуманной операции в Крыму удалось избежать изначально статуса агрессора.

    Кстати, «минские договоренности» - это показатель того, что Кремль в принципе признал свою ошибку.

    В общем, ЦРУ и Пентагон аплодируют Кремлю стоя(((

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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