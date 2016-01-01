ЦРУ та Пентагон аплодують стоячи, або Як Путін обманув Донбас
- Вчора, 12:09
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Розсилка
Говорити про примирення з Росією в Україні - поставити хрест на політичній кар'єрі. Донбас, який сподівався повторити долю Криму, взагалі обдурили і кинули
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Ну что - устроим срач?
Так вот, если оценивать трезво, то вмешательство Кремля в ситуацию на Донбассе, что и привело к АТО, - это одна из наиболее серьезных стратегических ошибок Путина.
Уже тогда было ясно, что Крым был получен Россией по договоренности с американцами, которые дали на то указание Турчинову. Возможно, в обмен за отказ поддерживать Асада в Сирии. И некие унылые санкции роли бы уже не играли. Покричали - и забыли. Зато Москва больше не подвешена за одно место Черноморским флотом, по теме коего постоянно спекулировал Киев.
Мало того, достаточно было бы пары лет, чтобы голосами юго-востока в Украине к власти вновь пришла пророссийская власть. Как мы видели в 2006-м. Да и сам Порошенко изначально был марионеткой олигархов.
Но нет. Решили сделать еще и прокладку от НАТО на Донбассе под видом Приднестровья. И таки продавить вопрос федерализации.
И понеслось.
В итоге лояльные России украинцы изменили свое мнение о старшем брате. Говорить о примирении с Россией в Украине - поставить крест на политической карьере. Донбасс, который надеялся повторить судьбу Крыма, вообще обманули и бросили. Экономические связи разрушены и неизвестно восстановятся ли. Сама Россия получила клеймо агрессора, а серьезные западные санкции ударили по ее экономики. А ведь благодаря продуманной операции в Крыму удалось избежать изначально статуса агрессора.
Кстати, «минские договоренности» - это показатель того, что Кремль в принципе признал свою ошибку.
В общем, ЦРУ и Пентагон аплодируют Кремлю стоя(((
Джерело: блог Дмитра Корнійчука