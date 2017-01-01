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    Думки вголос

    Дует Турчинов-Аваков переслідує дві мети

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 10:01
    • Розсилка

    Одна з них - Порошенко

    Мовою оригіналу

    У меня четкое ощущение: дуэт Турчинов-Аваков уже договорился с Тимошенко и работает против Порошенко.

    Турчинов делает все, чтобы мотивировать Порошенко срывать «Минск» и внедрять диктатуру. Недаром решение про санкии против соцсетей прошло именно через СНБО. Или инициатором запрета георгиевских ленточек, антицерковных законов и квот на украинский язык на ТВ выступает «Народный фронт». Иными словами, Турчинов помогает в глазах Запада создать обрать неадекватного диктатора, которого пора убрать.

    А Аваков играет на комплексах и страхах Порошенко. Запугивая его заговорами и радикалами под домом. Заставляя потерять над собой контроль из-за страха. Та технология, которую успешно «обкатали» на Януковиче в свое время.

    По сути, дуэт Турчинова-Авакова преследует две цели. Тактическую - раскачать ситуацию, чтобы Порошенко пошел на досрочные парламентские выборы.

    Стратегическую - к 2019 году Порошенко должен стать персоной нон-грата на Западе, без шансов второй раз стать президеном.

    Хотя Турчинов-Аваков просто подталкивают Порошенко к краю пропасти, куда он итак плавно движется...

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Петро Порошенко Юлія Тимошенко Арсеній Яценюк Арсен Аваков Олександр Турчинов
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