Обшуки колишніх топ-менеджерів «Привата». Версії

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я б звернув увагу на обшуки ГПУ у колишніх топ-менеджерів «Приватбанку».

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Как видим, Порошенко опять нарушил договоренности о ненападении с Коломойским, которые они достигли в декабре 2016-го, когда олигарх «спихнул» обанкротившийся банк на плечи государства.

Правда, давайте говорить откровенно. Миллиарды рефинансирования от Гонтаревой, которые заходили в «Приватбанк» (а потом выводились собственниками) явно поступали туда с «откатами» самой Банковой. Поэтому, по сути, Коломойский и Порошенко в одной связке.

И эта связка очень не нравится Порошенко. Да и договоренности о информационной лояльности Коломойского не особо надежны. У него на канале, к примеру, появилась Тимошенко. Такого «ручной» Ахметов себе не позволяет. Поэтому для надежности решили перед президентскими выборами «подвесить» собственников «Приватбанка» уголовными делами. Это полностью вписывается в мышление Порошенко. И другим олигархам, бегающим в ритме спорта, будет пример.

Но есть еще одна причина. В МВФ прекрасно понимают, что власть вместе с Коломойским выводили через «Приват» часть траншей МВФ (под видом рефинансирования). Поэтому одним из условий получения новых траншей было не только убрать Гонтареву с должности главы НБУ, но и провести публичное расследование вокруг исчезнувших денег с «Приватбанка».

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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