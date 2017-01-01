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    Пенсійна реформа. Що ховається за красивими словами віце-прем'єра Розенка

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 20:19
    • Розсилка
    Павло Розенко
    Павло Розенко

    В уряді збираються позбавити пенсій всіх українців, у яких немає повного страхового стажу (чоловіки - 35 років, жінки - 30 років)

    Мовою оригіналу

    Вот Розенко надо внимательно слушать. Он постоянно говорит: в рамках пенсионной реформы власть не будет поднимать пенсионный возраст и увеличивать страховой стаж.

    Звучит красиво? Красиво. Но о чем молчит Розенко и что уже согласовано с МВФ по инициативе этой украинофобской власти?

    Это увеличение минимального страхового стажа с 15 до 30-35 лет.

    Что это за стаж? Это тот минимальный стаж, при котором человек вообще может расчитывать хоть на какую- то пенсию.

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    Иными словами, Розенко и Ко собираются лишить пенсий всех украинцев, у которых нет полного страхового стажа (мужчины -35 лет, женщины -30 лет).

    Пример. У вас 25 лет рабочего стажа и пришло время выходить на пенсию. После нововведения реформатора Розенко, вы получите только социальное пособие. Или работайте еще 10 лет.

    Неслабо ребята решили сэкономить на миллионах украинцев?

    Джерело: блог Дмитра Корнійчука
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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