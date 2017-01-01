Пенсійна реформа. Що ховається за красивими словами віце-прем'єра Розенка

Дмитро Корнійчук Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

Дмитро Корнійчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Павло Розенко

В уряді збираються позбавити пенсій всіх українців, у яких немає повного страхового стажу (чоловіки - 35 років, жінки - 30 років)

Мовою оригіналу

Вот Розенко надо внимательно слушать. Он постоянно говорит: в рамках пенсионной реформы власть не будет поднимать пенсионный возраст и увеличивать страховой стаж.

Звучит красиво? Красиво. Но о чем молчит Розенко и что уже согласовано с МВФ по инициативе этой украинофобской власти?

Это увеличение минимального страхового стажа с 15 до 30-35 лет.

Что это за стаж? Это тот минимальный стаж, при котором человек вообще может расчитывать хоть на какую- то пенсию.

Иными словами, Розенко и Ко собираются лишить пенсий всех украинцев, у которых нет полного страхового стажа (мужчины -35 лет, женщины -30 лет).

Пример. У вас 25 лет рабочего стажа и пришло время выходить на пенсию. После нововведения реформатора Розенко, вы получите только социальное пособие. Или работайте еще 10 лет.

Неслабо ребята решили сэкономить на миллионах украинцев?

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