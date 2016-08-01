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    Думки вголос

    Перша прес-конференція Трампа. Три головні меседжі про Росію і Путіна

    • Дмитро Корнійчук

      Президент Центру інноваційного консалтингу «КДА»

    • Сьогодні, 21:19
    • Розсилка

    Трамп обрав правильну технологічну позицію

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    Итак, подводим итог совместных месседжей Трампа-Тиллерсона и распределения ролей.

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    1) Тиллерсон, как госсекретарь, занимает формально антироссийскую позицию. Во-первых, дабы снять негатив от своих хороших российских связей. Во-вторых, играть роль кнута в отношениях с Россией. В-третьих, успокоить ту часть американцев, которая не голосовала за Трампа. Или голосовала, но имеет антироссийские взгляды.

    2) Трамп пока же действует в рамках дружественной стратегии по отношению к России в стиле «а давайте попробуем». Но всегда может прикрыться Тиллерсоном, если отношения не смогут наладиться.

    3) Трамп выбрал правильную технологическую позицию: не оправдываться перед американцами в обвинениях о сотрудничестве с Путиным до и во время выборов. А для нейтрализации обвинений Трамп перевел дискуссию в обществе в другое резонансное русло, обвинив Обаму в создании ИГИЛ. И теперь пускай докажет, что это не так.

    Відеозапис першої великої прес-конференції обраного президента США Дональда Трампа

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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